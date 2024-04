Pelicans - Lakers Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2024

Unser Pelicans - Lakers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 17.04.2024 lautet: Im ersten Play-In Spiel der Western Conference reisen die Lakers nach New Orleans. Wir erwarten trotz der starken Defense der Gastgeber eine Partie, in der viele Punkte fallen.

Es ist angerichtet! Im Play-In-Tournament geht es um die letzten Plätze für die Playoffs. Im Spiel des Siebten und Achten der Western Conference kommt es zum Rematch des letzten Spiels der Regular Season, in dem die Lakers beim Sieg gegen die Pelicans Platz 8 sichern konnten. Während das Heimteam erneut Schwierigkeiten haben dürfte, die Zone dicht zu machen, kann das starke Shooting der Pels die Gäste in arge Bedrängnis bringen.

Wir erwarten ein spannendes Match auf Augenhöhe und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Über 227,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei Betano.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Lakers auf „Über 227,5 Punkte“:

In den letzten 3 Duellen zwischen Pels und Lakers fielen jeweils über 230 Punkte.

Die Lakers erzielten in 7 der letzten 8 Spiele gegen die Pelicans mindestens 120 Punkte.

In den Spielen der Lakers wurden in dieser Saison im Schnitt 235,6 Punkte erzielt.

Pelicans vs Lakers Quoten Analyse:

Das Play-In-Tournament steht vor der Tür und somit erwarten uns Spiele auf Augenhöhe, in denen die Tagesform einen wichtigen Faktor spielen wird. Dementsprechend können auch die Wettanbieter keinen Favoriten keinen Favoriten bei den New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers Wetten ausmachen und vergeben daher Siegquoten für beide Teams im Bereich von 1,90 und 1,95.

In den letzten zehn Partien gegen die Pelicans kamen die Lakers auf eine Punkteausbeute von im Schnitt 121,5 Zählern. Eine „Lakers Über 120,5 Punkte“-Wette bringt bei den Buchmachern im kommenden Spiel eine starke Quote von 3,25 ein und könnte sich vor allem mit der Nutzung einer Wette ohne Einzahlung lohnen.

Pelicans vs Lakers Prognose: Können die Pelicans das Star-Duo der Lakers stoppen?

Die New Orleans Pelicans leisteten sich im Endspurt der abgelaufenen Saison eine leichte Schwächephase, in der vier Spiele in Serie verloren gingen und die direkte Teilnahme an den Playoffs schlussendlich nicht gelang. Im letzten Spiel, ausgerechnet gegen den kommenden Gegner im Play-In-Tournament, hatte das Team von Trainer Willie Green keine Chance und ging mit 108:124 gnadenlos unter.

Da half auch die über die Saison gesehen starke Defense der Pels nicht weiter, die ihr sehr gutes Rating von 112,7 (Rang 7) vor allem einer überragenden Perimeter-Verteidigung zu verdanken hatten. Diese hielt die Gegner in den 82 Spielen bei einer durchschnittlichen Wurfquote von 34,9 Prozent. Auf der anderen Seite des Feldes konnten die Spieler von New Orleans mit im Schnitt 38,2 Prozent ihre Würfe von Downtown versenken, was der Offensive mit einem Rating von 117,5 immerhin auf den zehnten Platz im Ligavergleich verhalf.

Die Lakers agierten über die Saison gesehen in beiden Bereichen höchst mittelmäßig. Mit einem Offensiv Rating von 115,8 und einem Defensiv Rating von 115,4 konnten im Schnitt nur 0,4 Punkte pro Spiel mehr erzielt werden als der Gegner. Vor allem der Angriff von „Purple and Gold“ sah im starken Endspurt in der Saison jedoch deutlich verbessert aus, als elf der letzten 14 Spiele gewonnen werden konnten.

Einen großen Anteil daran hatte LeBron James, der in den letzten zehn Partien im Schnitt 27,5 Punkte, zehn Assists und acht Rebounds auflegen konnte. Über die Saison gesehen agierte der King dabei sehr effizient und kam auf einen True Shooting Wert von 63 Prozent, was deutlich über dem Liga-Schnitt von 57 Prozent liegt. Vor allem der Distanzwurf fiel mit einer Wurfquote von 41,3 Prozent so gut wie noch nie in der langen Karriere des Superstars.

Pelicans - Lakers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 108:124 Lakers (H), 114:109 Warriors (A), 135:123 Kings (A), 110:100 Trail Blazers (A), 113:105 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Lakers: 124:108 Pelicans (A), 123:120 Grizzlies (A), 120:134 Warriors (H), 117:127 Timberwolves (H), 116:97 Cavaliers (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Lakers: 108:124 (H), 122:139 (A), 129:109 (H), 89:133 (A), 108:123 (H).

Wer das Spiel der Lakers gegen die Pelicans am vergangenen Abend gesehen hat, konnte live verfolgen, dass „King James“ neben dem eigenen Scoring nach wie vor einer der besten Passgeber der gesamten Liga ist. Der 39-Jährige legte mal eben so 17 Dimes auf und bediente dabei vor allem seinen kongenialen Partner im Frontcourt, Anthony Davis, mustergültig. Die Pelicans dürften sich ohnehin nicht unbedingt über das Matchup mit den Lakers freuen, so konnte das Team aus dem Big Easy nur eines der letzten sechs Spiele gegen Los Angeles gewinnen. Immerhin gelangen in den letzten sechs Heimspielen gegen die Lakers drei Siege. Sollten die Spieler um LeBron James jedoch abermals so dominant die Zone beherrschen können, wird es für New Orleans quasi unmöglich werden, im Spiel um den 7-Seed der Western Conference ein positives Ende herauszuspielen.

Dabei muss auch Zion Williamson auf Seiten der Pelicans eine deutlich bessere Vorstellung als im letzten Duell abliefern. Der US-Amerikaner kam nur auf zwölf Punkte und hatte vor allem gegen Anthony Davis in der Zone der Lakers kaum eine Chance. Im Schnitt kam der bullige Forward in den letzten zehn direkten Duellen mit dem Team aus der Stadt der Engel immerhin auf 24,5 Punkte. Bei Bet-at-Home bekommt ihr für eine „Williamson Über 22,5 Punkte“-Wette eine Quote von 1,99 angeboten, welche sich gut mit dem Bet-at-Home Gutschein Code nutzen ließe.

Unser Pelicans - Lakers Tipp: Über 227,5 Punkte

Im Schnitt wurden in den letzten zehn Duellen zwischen den Pelicans und Lakers 234,9 Punkte erzielt. Vor allem die Lakers konnten in diesen Partien konstant gut scoren und dürften auch in der kommenden Begegnung vor allem ihrer Offensive vertrauen, um den Sieg davonzutragen und die Teilnahme an der anstehenden Postseason klarzumachen.