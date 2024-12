Pietreczko - Aspinall Tipp, Prognose, Quoten | 30.12.2024

SPORT1 Betting 29.12.2024 • 10:14 Uhr Pietreczko - Aspinall Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM 2025 Wette | Nächster Sieg für „Pikachu“?

Unser Pietreczko - Aspinall Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 30.12.2024 lautet: „Pikachu“ setzt sich in einem umkämpften Match gegen „The Asp“ durch.

Vor der Pause an Silvester stehen bei der Darts WM 2025 am Montag noch die letzten Achtelfinal-Partien an. Eines der Highlights ist die Begegnung zwischen Ricardo Pietreczko und Nathan Aspinall. Die Favoritenrolle liegt beim Duell des 30. der Order of Merit gegen die aktuelle Nummer 10 nominell natürlich auf Seiten von „The Asp“.

Wir erwarten ein offenes Match, das Deutschlands Hoffnungsträger aufgrund seiner Nervenstärke für sich entscheidet. Daher lautet unser Pietreczko vs. Aspinall Sportwetten Tipp „Sieg Pikachu“ mit einer Quote von 2,03 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Pietreczko vs. Aspinall “Sieg Pietreczko”

“Pikachu” hat auch gegen Scott Williams eine starke Performance (94,29 Average, 50 % Checkout-Quote) gezeigt

Das bislang einzige Duell der beiden entschied Pietreczko mit 5:4 für sich

Aspinall hat immer mal wieder Probleme mit seinem Spiel

Pietreczko vs. Aspinall Quoten Analyse:

Gewinnt Deutschlands einzig verbliebener Teilnehmer auch gegen Nathan Aspinall und zieht damit ins Viertelfinale der Darts WM ein?

Die Pietreczko vs. Aspinall Wettquoten der besten Sportwettenanbieter zeigen, dass die Favoritenrolle auf dem Papier auf Seiten von „The Asp liegt“.

Sollte der Engländer das Match für sich entscheiden, winkt das 1,70-Fache. Demgegenüber ist der Sieg für „Pikachu“ mit einem Wert von 2,03 angesetzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pietreczko vs. Aspinall Prognose: Das “Pikachu”-Abenteuer geht weiter

Mit Ricardo Pietreczko vs Nathan Aspinall kommt es am Montag zu einem aus verschiedenen Perspektiven spannenden Match. Dass die Favoritenrolle grundsätzlich auf Seiten von “The Asp” liegt, ist aufgrund der Erfahrung, Major-Titel oder der Positionierung in der Order of Merit definitiv nachvollziehbar.

Aber: “Pikachu” spielt eine bemerkenswerte WM und gehört zu den derzeit mental stärksten Spielern. Das war nicht zuletzt gegen den polarisierenden Scott Williams zu sehen. Gegen den Engländer spielte der 30-Jährige groß auf und zerlegte die Nummer 37 mit einem Average von 97,00.

Beachtlich war dabei auch die Checkout-Quote von 52 Prozent. Mit Nathan Aspinall geht es nun gegen einen Gegner, der souverän ins Achtelfinale marschiert ist.

Der aktuellen Nummer 10 der Live Order of Merit genügte ein Average von 92,17, um einen schwachen Andrew Gilding (Average 86,85) mit 4:0 zu bezwingen. Ein Hauptgrund für den klaren Erfolg war dabei vor allem die Checkout-Quote von 60 Prozent.

Pietreczko vs. Aspinall Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pietreczko: Scott Williams (4:1), Gian van Veen (3:1), Xiaochen Zong (3:0), Jelle Klaasen (2:5), Darren Beveridge (5:6)

Letzte 5 Spiele Aspinall: Andrew Gilding (4:0), Leonard Gates (3:1), Niels Zonneveld (3:6), Chris Dobey (6:1), Cameron Menzies (3:5)

Letzte 5 Spiele Pietreczko vs. Aspinall: 5:4

Im anstehenden Achtelfinale halten wir die Überraschung dennoch für durchaus denkbar, zumal sich viele Favoriten aktuell schwer tun.

Hinzu kommt: Aspinall hat immer wieder schwächere Phasen, in denen er sein Spiel nicht abrufen kann. Das war auch beim Duell mit Gilding zu sehen. In drei der vier Sätze blieb er mit seinem Average unter 91,00.

Ricardo Pietreczko dagegen spielte von Beginn an ein gutes Match und war im Verlauf sogar in der Lage, seinen Average anzuheben. In puncto Momentum und Nervenstärke ist “Pikachu” in jedem Fall in der Lage, auch Nathan Aspinall zu bezwingen.

Daher halten wir den Sieg für Deutschlands aktuelle Nummer zwei auch durchaus für möglich. Alternativ zu unserem Pietreczko vs. Aspinall Tipp haben wir euch nachfolgend 3 Prognosen als mögliche Wett-Alternative zusammengetragen.

Unser Pietreczko vs. Aspinall Tipp: “Sieg Pietreczko”

Nominell sind die Rollen beim Match zwischen Ricardo Pietreczko und Nathan Aspinall klar verteilt. Auf dem Papier ist „The Asp“ klar vorne. Gründe für die Prognose gibt es mit der Order of Merit, den Turniererfolgen oder den Statistiken zur Genüge.

Fakt ist aber auch: “Pikachu“ hat im bisherigen Turnierverlauf durchweg überzeugt und mit van Veen bzw. Scott Williams bereits zwei hochkarätige Spieler aus dem Turnier genommen.