PSG - Lille Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser PSG - Lille Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 10.02.2024 lautet: Lille nimmt bei Serienmeister PSG die Rolle des Außenseiters ein. Auch aufgrund der Auswärtsschwäche der Gäste sehen wir die Hauptstädter klar im Vorteil und erwarten uns einige Tore.

PSG ist weiterhin das Non-Plus-Ultra in der französischen Ligue 1. Auch nach den Abgängen der Superstars Lionel Messi und Neymar im vergangenen Sommer stehen die Pariser mit einigem Abstand auf dem ersten Platz der Tabelle und stellen die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Das bringt uns zu unserem Wett Tipp heute, bei dem wir auf „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet setzen.

Darum tippen wir bei PSG vs Lille auf „Über 2,5 Tore“:

In 9 der letzten 12 Spiele von PSG fielen mindestens 3 Treffer.

In den letzten 4 Spielen zwischen PSG und Lille fielen im Schnitt 5,75 Tore.

In den Heimspielen von PSG gegen Lille fallen im Schnitt 2,8 Treffer.



PSG vs Lille Quoten Analyse:

Der amtierende Meister aus Paris geht selbstverständlich als Favorit in die kommende Partie. Auf dem Drei-Weg-Markt vergeben die Wettanbieter daher eine Siegquote für die Gastgeber in Höhe von 1,55. Dass OSC Lille drei Punkte aus der Hauptstadt entführen kann, wird mit einer Quote von 5,65 als sehr unrealistisch angesehen.

Als wahrscheinlichsten Torschützen in der Partie sehen die Bookies, wie könnte es anders sein, Superstar Kylian Mbappe. Der französische Stürmer kommt in der laufenden Spielzeit auf 20 Treffer und traf in sieben der letzten neun Spiele mindestens ein Mal. So liegt die Quote auf ein Tor von Mbappe gegen Lille folgerichtig bei einer recht niedrigen Quote von 1,76. Mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung könnt ihr übrigens ohne Risiko einen Tipp auf das kommende Spitzenspiel der Ligue 1 abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lille Prognose: Die starke Defensive von Lille ist gegen den PSG-Ansturm machtlos!

PSG thront mit 47 Punkten und acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Nizza auf dem ersten Platz der französischen Ligue 1. Im Schnitt erzielten „Les Parisiens“ in dieser Spielzeit 2,4 Treffer pro Partie und stellen mit 17 Gegentreffern die drittbeste Defensive der Liga. Die Tordifferenz von +31 ist mit Abstand die beste im Ligavergleich und muss auch den europäischen Vergleich nicht scheuen.

In zwölf der letzten 13 Spiele konnte PSG mindestens zwei Treffer erzielen und gewann in diesem Zeitraum zwischenzeitlich acht Spiele in Serie. Im heimischen Parc de Princes setzte es zwar bisher die einzige Niederlage der Saison, dazu gesellen sich jedoch auch sieben Siege und zwei Remis. Im Schnitt erzielen die Rot-Blauen vor den heimischen Fans in dieser Saison 2,7 Treffer.

Lille ist vor allem zu Hause in dieser Saison eine Macht und sammelte mit sieben Siegen, zwei Remis und einer Niederlage im Schnitt 2,30 Punkte pro Heimspiel ein. Zudem mussten in zehn Spielen erst vier Gegentreffer verkraftet werden, das kann im Ligavergleich nur Nizza toppen. Der Rückstand auf den kommenden Gegner Paris beträgt im Moment ganze zwölf Punkte und scheint zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon beinahe uneinholbar.

Lille steht mit 35 Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle, hat jedoch nur einen Punkt Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Vor allem im Angriff könnten die Nordfranzosen jedoch noch einen Gang nach oben schalten. So konnte Stürmer Jonathan David mit acht Buden als einziger Spieler im Team bisher mehr als drei Treffer erzielen.

PSG - Lille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Brest (H), 2:1 Strasbourg (A), 2:2 Brest (H), 4:1 Orleans (A), 2:0 Lens (A).

Letzte 5 Spiele Lille: 1:2 Lyon (A), 4:0 Clermont (H), 0:0 Montpellier (A), 1:0 Racing Club (A), 3:0 Lorient (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Lille: 1:1 (A), 4:3 (H), 7:1 (A), 5:1 (A), 2:1 (H).



Der direkte Vergleich zwischen PSG und Lille spricht vor allem zu Hause für den Tabellenführer. In 46 Partien im Parc de Princes konnte Lille nur sechs Siege einfahren, bei 26 Niederlagen und 14 Remis. Paris konnte sechs der letzten sieben Heimspiele gegen Lille gewinnen, in fünf dieser Spiele fielen mindestens drei Treffer.

Kylian Mbappe konnte bisher die meisten seiner Spiele gegen Lille genießen. In 14 Partien erzielte der Franzose elf Tore und sieben Vorlagen. In den letzten vier Spielen gegen Lille traf der Stürmer jeweils mindestens ein Mal und kam insgesamt auf starke sieben Treffer. Eine Wette auf einen oder mehrere Treffer des Weltstars im kommenden Spiel stellt sich daher als recht realistisches Szenario dar. In Verbindung mit einem passenden Bonus für Sportwetten könnte damit ein netter Gewinn erzielt werden.

Unser PSG - Lille Tipp: Über 2,5 Tore

In den Spielen von PSG fallen in dieser Saison im Schnitt 3,25 Tore, in den Spielen in Paris sind es sogar durchschnittlich 3,7 Treffer. Lille stellt zwar eine starke Verteidigung in dieser Saison, musste jedoch über 70 Prozent der Gegentore in fremden Stadien einstecken. Wir gehen von einem Spiel mit vielen Chancen, vor allem für die Gastgeber, aus.