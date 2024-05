PSG – Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2024

Unser PSG - Toulouse Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 12.05.2024 lautet: Die Meisterschaft hat PSG bereits in der Tasche. Dennoch gilt es, den Fokus aufrechtzuerhalten. In unserem Wett Tipp heute sehen wir jedoch keinen klaren Favoriten.

Paris St. Germain machte zuletzt in der Champions League die eigene Chancenverwertung einen Strich durch die Rechnung. Obwohl die Hauptstädter Dortmund dominierten, stand nach 90 Minuten eine 0:1-Pleite zu Buche. Der FC Toulouse seinerseits unterlag am letzten Spieltag auf heimischem Boden gegen Montpellier (1:2) und rutschte in der Tabelle auf Platz 11 ab.

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“. Bet3000 gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei PSG vs Toulouse auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Neben Lille ist PSG das stärkste Heimteam im französischen Oberhaus (9S, 6U, 1N).

Seit Oktober 2008 hat Toulouse im Prinzenpark nicht mehr gewonnen (1U, 12N).

Toulouse ist auswärts in der Ligue 1 offensiv nicht zu unterschätzen und erzielte in 6 der letzten 7 Fernduelle mindestens ein Tor.

PSG vs Toulouse Quoten Analyse:

Bei PSG sitzt der Schock nach dem CL-Aus noch tief. Dennoch haben die Bookies kaum Zweifel an einem Heimsieg. Eine durchschnittliche Quote von 1,40 untermauert diese These.

Auf nationaler Ebene konnten die Mannen von Trainer Luis Enrique durchaus überzeugen und sind seit 26 Spieltagen ohne Niederlage. Über die gesamte Saison kam erst eine Pleite in der obersten französischen Liga zum Vorschein. Wer mit einem weiterem Misserfolg rechnet, darf sich über mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen. Die Sportwetten Anbieter tendieren zu einem offensiv geführten Match und gehen von drei oder mehr Toren aus. Die besten Boni unserer Wettanbieter sind im Wettbonus Vergleich zu finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs. Toulouse Prognose: Sorgt Toulouse im Prinzenpark für eine Überraschung?

Wie fast in jedem Jahr dominiert PSG die Ligue 1 nach Belieben und zeigt als Tabellenführer neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Monaco auf, der zudem ein Spiel mehr absolvierte. Zwei Spieltage vor Schluss ist die Meisterschaft somit bereits gesichert.

Fünf der letzten sechs Titel im französischen Oberhaus gingen an die Mannen aus der Hauptstadt. Auf heimischem Boden sind die Recken von Trainer Luis Enrique eine Bank und holten neun Siege, sechs Remis und eine Niederlage. Da es für die Millionen-Truppe jedoch um nichts mehr geht, ist ein Remis im letzten Heimspiel der Saison nicht auszuschließen.

Defensiv steht PSG im Prinzenpark alles andere als sicher und hielt nur in vier der 16 Duelle einen „Clean Sheet“. Die Offensive ist daheim das Maß aller Dinge und verbuchte 41 Tore.

Mit satten 26 Treffern ist Kylian Mbappé der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen.

PSG - Toulouse Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Borussia Dortmund (H), 0:1 Borussia Dortmund (A), 3:3 Le Havre (H), 4:1 FC Lorient (A), 4:1 Olympique Lyon (H).

Letzte 5 Spiele Toulouse: 1:2 Montpellier (H), 2:1 FC Lorient (A), 2:2 Olympique Marseille (H), 2:1 Stade Rennes (A), 0:0 Racing Straßburg (H).

Letzte Spiele PSG vs. Toulouse: 2:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:0 (A), 4:0 (H).

Der TFC spielt unter Trainer Carles Martínez eine sehr durchwachsene Saison, konnte sich aber gegenüber dem Vorjahr um zwei Ränge (11) verbessern. Dennoch nahm zuletzt eine Serie von fünf Begegnungen ohne Niederlage ein Ende. Auf heimischem Boden setzte es ein 1:2 gegen Montpellier.

Im eigenen Stadion konnte Toulouse in dieser Spielzeit nur bedingt überzeugen. 24 der insgesamt 40 erbeuteten Punkten resultierten nämlich in den Stadien des Gegners. Sechs der letzten sieben Auswärtsspiele waren von Erfolg gekrönt. Zudem musste bei Le Havre eine knappe 0:1-Niederlage hingenommen werden. Offensiv sind „Les Violets“ in der Fremde nicht zu unterschätzen. 18 Auswärtstore lassen auf einen gehörigen Zug zum gegnerischen Gehäuse schließen. Nur in einem der jüngsten sieben Fernduelle wurde ein eigener Treffer verpasst. Vier der letzten sechs Liga-Auswärtsbegegnungen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

In der Hinrunde erkämpfte sich Toulouse nach einer starken Vorstellung auf heimischem Boden ein Remis (1:1). Wer erneut von einer Punkteteilung ausgeht, darf sich über teilweise mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen. Um eigene Verluste zu minimieren, empfehlen wir den Bet3000 Bonus.

Unser PSG – Toulouse Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Spielerisch sind die Pariser mit einem Kader-Marktwert jenseits der eine Milliarde Euro den Gästen (100,4 Mio) deutlich überlegen. Dennoch dürfte das Aus in der Königsklasse bei vielen Spielern Spuren hinterlassen haben. Zudem ist die Meisterschaft bereits sicher. Toulouse überzeugte kürzlich auf gegnerischem Boden und blickt auf sechs Siege in sieben Liga-Duellen. Ein Treffer ist den Gästen durchaus zuzutrauen. Für einen Dreier dürfte es am Ende aber dennoch nicht reichen.