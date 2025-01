RB Leipzig - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 25.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Krise bei RB weiter?

Unser RB Leipzig - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Die Werkself gehört zu den formstärksten Teams in ganz Europa und dürfte so im Wett Tipp heute auch aus Leipzig etwas Zählbares mitnehmen.

Mit RB Leipzig hat Bayer Leverkusen noch eine Rechnung offen. Die Werkself verlor am 2. Spieltag der Saison 2024/25 das Hinspiel gegen die Roten Bullen in der BayArena mit 2:3 und musste damit nach 35 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage erstmals den Platz wieder als Verlierer verlassen.

Am Samstag treffen die beiden Teams zum Rückspiel in der Red Bull Arena aufeinander. Beim Blick in die beiden Formkurven sehen wir bei unserer RB Leipzig Leverkusen Prognose erneut die Auswärtsmannschaft vorne, auch wenn die Roten Bullen unter der Woche mit einem 2:1 gegen Sporting Lissabon ihren ersten Sieg in der Champions League feiern konnten. So spielen wir mit einer Quote von 1,92 bei NEO.bet den RB Leipzig Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Leverkusen hat die letzten 8 Bundesliga-Spiele alle gewonnen

Leipzig konnte von den vergangenen 10 BL-Partien gerade mal 3 für sich entscheiden

Bayer ist seit 25 BL-Gastspielen ohne Niederlage

RB Leipzig vs Leverkusen Quoten Analyse:

Bayer ist der erste Verfolger der Bayern und hat zehn Punkte Vorsprung auf die Roten Bullen. So schlagen sich auch die RB Leipzig vs Leverkusen Quoten bei den Buchmachern, unter denen auch einige Sportwetten mit Apple Pay anbieten, auf die Seite der Gäste.

Für einen Sieg der Werkself bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,88. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit RB Leipzig gegen Leverkusen Wettquoten um 3,70 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Leverkusen Prognose: Kann sich der Meister revanchieren?

Der 4:2-Heimsieg von Leipzig gegen Werder Bremen im ersten Spiel des neuen Jahres sorgte bei Spielern, Verantwortlichen und Fans nach einer verkorksten ersten Saisonhälfte für Hoffnung, doch die letzten beiden Spiele, das 1:2 in Stuttgart und das 3:3 in Bochum, zeigten, dass die Roten Bullen den Krisenmodus noch längst nicht verlassen können. Gegen den VfB ging RB zum sechsten Mal in dieser Saison nach einer Führung doch noch als Verlierer vom Feld. Gegen das damalige Schlusslicht der BL-Tabelle Bochum verspielten die Sachsen erstmals in der Vereinsgeschichte einen 3:0-Vorsprung.

Nach einem Patzer von Keeper Peter Gulacsi verfiel Leipzig in ganz viel Hilflosigkeit, Passivität und Naivität. So ist die Mannschaft von Coach Marco Rose zum ersten Mal seit dem 4. Spieltag aus den Champions-League-Plätzen herausgerutscht. Das Saisonziel gerät in Gefahr. Daran ändert auch der erste Saisonsieg in der Champions League unter der Woche nichts, bei dem Sporting Lissabon mit 2:1 geschlagen werden konnte. In dieser Spielzeit hat man mit großem Verletzungspech zu kämpfen, doch viele Spieler haben auch ihren Zenit überschritten. Immerhin kassierten die Roten Bullen in den letzten 15 BL-Heimspielen gerade mal eine Niederlage.

Der amtierende Meister findet immer mehr zu seiner Galaform des Vorjahres. Das 3:1 am Wochenende daheim gegen Gladbach war für Leverkusen der elfte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Damit sitzt Bayer den Bayern weiterhin mit nur vier Punkten Rückstand im Nacken. Vor allem hat Coach Xabi Alonso seine Defensive wieder stabilisiert. Gegen die Fohlen verteidigte die Werkself so aufmerksam und konsequent wie schon zuvor in Dortmund (3:2) und gegen Mainz (1:0).

So geriet der Sieg in diesen Partien nie in Gefahr. 44 Tore bedeuten die zweitbeste Offensive hinter den Münchnern (56). In der Fremde geht die Serie von B04 weiter, dort ist die Mannschaft seit 25 BL-Gastspielen ungeschlagen. Mit diesem Wissen können wir unseren RB Leipzig Leverkusen Tipp natürlich noch etwas entspannter spielen. Allerdings zog sich Angreifer Martin Terrier am Wochenende einen Achillessehnenriss zu und fällt damit für den Rest der Saison aus. So werden die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt wohl noch nachlegen. Die Generalprobe ging mit einer 1:2-Last-Minute-Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid verloren.

RB Leipzig - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Sporting Lissabon (H), 3:3 Bochum (A), 1:2 VfB Stuttgart (A), 4:2 Werder Bremen (H), 1:5 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:2 Atletico Madrid (A), 3:1 Gladbach (H), 1:0 Mainz (H), 3:2 Borussia Dortmund (A), 2:0 Rot-Weiß Oberhausen (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Leverkusen: 3:2 (A), 2:3 (H), 2:3 (A), 0:2 (A), 2:0 (H)

Mit 17 Duellen ist der direkte Vergleich zwischen Leipzig und Leverkusen noch recht überschaubar. Die Roten Bullen führen die Bilanz mit acht Siegen zu fünf Niederlagen an (4U). Die letzten drei Duelle endeten alle mit einem 3:2.

Dabei ging Bayer zweimal als Sieger vom Feld und kassierte wie schon erwähnt im Hinspiel dieser Saison eine Pleite. Das war für RB der erste Sieg gegen die Werkself nach drei Niederlagen. Aber bei der RB Leipzig Leverkusen Prognose müssen wir berücksichtigen, dass die Sachsen sicher kein Lieblingsgegner von B04 sind.

Patrik Schick steht mit zwölf Treffern auf Platz 3 der BL-Torschützenliste. Auch gegen RB haben wir den Bayer-Stürmer auf dem Zettel. Für den RB Leipzig Leverkusen Tipp “Schick trifft” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,35.

So seht ihr RB Leipzig - Leverkusen im TV oder Stream:

25. Januar 2025, 15:30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Wer am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr ganz klassisch die Bundesliga im TV oder auf anderen Empfangsgeräten live mitverfolgen will, kommt um ein Abo bei Sky nicht herum.

Denn der Bezahlsender zeigt exklusiv alle Samstagsspiele als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Spitzenspiel zwischen Leipzig und Leverkusen.

RB Leipzig vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Hradecky - Arthur, Tah, Tapsoba, Grimaldo - G. Xhaka, Andrich, Tella, Hincapie, Wirtz - Schick

Ersatzbank RB Leipzig: Kovar (Tor), Mukiele, Onyeka, Stepanov, Frimpong, Hoffmann, Palacios, Aleix Garcia, Boniface

Startelf Leverkusen: Gulacsi - Seiwald, Klostermann, Orban - R. Baku, Vermeeren, Kampl, Raum, Xavi, Nusa - Baumgartner

Ersatzbank Leverkusen: Vandevoordt (Tor), Bitshiabu, Geertruida, Voufack, Elmas, Gebel, Ramsak, Haidara, Poulsen, Openda, Sesko

Die Hausherren müssen weiterhin ohne Belocian, Adli und Sarco auskommen. Boniface kehrt dagegen nach einer Oberschenkelverletzung in den Kader zurück. Bei den Gästen fehlen dagegen Henrichs, Lukeba, Ouedraogo und Schlager.

Openda und Sesko stehen nach ihren Rot-Sperren wieder zur Verfügung. Gerade die Rückkehrer könnten eine positive Auswirkung auf die RB Leipzig Leverkusen Prognose haben.

Unser RB Leipzig - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Das Heimspiel gegen Leverkusen hat für Leipzig eine große Bedeutung. Die Roten Bullen wollen im Kampf um die CL-Plätze nicht noch mehr Boden verlieren, doch mehr als einen Punkt können wir den Hausherren nicht zutrauen. Das hat einerseits natürlich mit der schlechten Form von RB zu tun. Andererseits treffen die Sachsen auf einen extrem formstarken Gegner, der seine Top-Form aus dem vergangenen Jahr wiedergefunden hat.