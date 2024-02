RB Leipzig - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2024

Unser RB Leipzig - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.02.2024 lautet: Vor allem aufgrund einer schwachen Formkurve sind die Bullen daheim gegen die Königlichen die Außenseiter. So ist im Wett Tipp heute für die Gastgeber auch nicht mehr als ein Remis drin.

Im Jahr 2023 läuft es für RB Leipzig noch nicht wirklich gut. Von fünf Pflichtspielen haben die Bullen bisher erst ein einziges gewonnen. Damit sind die Sachsen im Rennen um die Champions-League-Plätze ins Hintertreffen geraten. Der Rückstand auf Platz 4 beträgt aktuell drei Zähler.

Bevor die Männer von Coach Marco Rose am kommenden Wochenende ihre Bundesliga-Bilanz verbessern können, geht es am Dienstag in der Königsklasse weiter. Hier empfängt man im Achtelfinal-Hinspiel den Rekordgewinner Real Madrid. Wir spielen hier mit einer Quote von 1.66 bei Oddset die Wette „DC x/2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Real Madrid auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Real Madrid hat in der Saison 2023/24 erst 2 Pflichtspiele verloren

Leipzig konnte in diesem Kalenderjahr nur 1 von 5 Pflichtspielen für sich entscheiden

Die Königlichen haben lediglich 1 der vergangenen 15 CL-Spiele gegen deutsche Mannschaften verloren

RB Leipzig vs Real Madrid Quoten Analyse:

Mit extrem viel Qualität und als souveräner Tabellenführer in La Liga gehen die Königlichen auch als Favorit in die RB Leipzig vs Real Madrid Prognose. Die Quoten für einen Auswärtssieg klettern aber immerhin bis auf einen Schnitt von 2.20.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren bei den besten Sportwetten Anbietern durchschnittliche Quoten von 3.13.

RB Leipzig vs Real Madrid Prognose: Die Bullen setzen auf ihre gute Heimbilanz gegen die „Großen“

Nach drei Niederlagen in der Liga zum Auftakt des Jahres konnte Leipzig mit dem 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin endlich die ersten Punkte 2024 einfahren. Doch eine wirkliche Trendwende war der Dreier gegen die Eisernen nicht, wie das fahrige 2:2 am Wochenende in Augsburg zeigte. Durch zu viele vergebene Chancen, darunter auch ein Elfmeter, fühlte sich das Remis am Ende wie eine Niederlage an. So müssen die Männer von Coach Marco Rose um die erneute Teilnahme an der Königsklasse bangen.

In der laufenden Champions-League-Saison hatte RB mit vier Siegen und zwei Niederlagen den zweiten Platz in der Gruppe G hinter Manchester City, aber vor den Young Boys und Roter Stern Belgrad belegt. Seit 13 CL-Heimspielen blieben die Sachsen daheim nicht mehr ohne Gegentor. Allerdings konnten die Bullen in diesem Zeitraum auch nur in einer Partie selbst nicht treffen. Zudem hat man vor den eigenen Fans die Großen des europäischen Fußballs wie PSG, Real Madrid und Manchester City schon alle geschlagen.

Am Samstag bekam es Real Madrid in der Liga daheim mit dem Überraschungsteam aus Girona zu tun. Mit einem souveränen 4:0 sorgten die Königlichen dabei für klare Verhältnisse an der Tabellenspitze und konnten den Ansturm des Außenseiters locker abwehren. Nach 24 Spieltagen führen „Los Blancos“ die La-Liga-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an. Den Erzrivalen aus Barcelona hat man aktuell sogar schon um zehn Punkte distanziert.

Die einzigen zwei Saisonpleiten setzte es gegen Atletico Madrid: einmal in der Liga und einmal im Pokal. Da die Truppe von Coach Carlo Ancelotti somit nicht mehr den Titel in der Copa del Rey verteidigen kann und das Polster in der Liga recht komfortabel ist, kann man sich zunächst auf die Königsklasse konzentrieren. Dort hat man nur eines der jüngsten 15 Duelle gegen Teams aus Deutschland verloren (10S, 4N). Allerdings fehlen aktuell Spieler wie Rüdiger, Bellingham, Courtois, Alaba oder Militao.

RB Leipzig - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:2 FC Augsburg (A), 2:0 Union Berlin (H), 2:5 VfB Stuttgart (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 0:1 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 Girona (H), 1:1 Atletico Madrid (H), 2:0 Getafe (A), 2:1 Las Palmas (A), 3:2 Almeria (H)

Letzte Spiele RB Leipzig vs Real Madrid: 3:2 (H), 0:2 (A)

In der Vorsaison trafen beide Vereine in der Champions-League-Gruppenphase erstmals aufeinander. Leipzig verlor das Hinspiel in Madrid mit 0:2, gewann das Rückspiel daheim aber mit 3:2.

Bei der Niederlage stand Real aber schon als Gruppensieger fest. In der Gruppenphase kamen die Königlichen auf 16 Treffer. Erzielen die Gäste auch am Dienstag mehr als 1,5 Tore, bekommt ihr dafür bei Bet3000 eine Quote von 1.85.

Unser RB Leipzig - Real Madrid Tipp: DC x/2 & Über 1,5 Tore

Schaut man auf die jüngste Form von Leipzig, dürfte es gegen Real schon im Hinspiel nichts zu holen geben. Doch wir trauen den Hausherren unter Umständen ein Remis zu. Das hat mit zwei Dingen zu tun.

Einerseits hat sich RB gegen die absoluten Topvereine aus Europa daheim oft ganz gut aus der Affäre gezogen. Zudem geht den Gästen durch zahlreiche Verletzungen doch einiges an Qualität verloren.