Real Madrid - Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quoten 25.05.

Unser Real Madrid - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.05.2024 lautet: Eine Woche vor dem CL-Finale muss Real die Spannung hochhalten. Im Wett Tipp heute dürften die Königlichen daheim auch weiter ohne Niederlage bleiben.

Die Meisterschaft in La Liga hat Real Madrid längst geholt und mit seinen Fans auch schon gefeiert. Doch die Königlichen haben an den letzten Tagen dieser Spielzeit noch einiges vor. Am 1. Juni steigt im Wembley Stadion das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Vor diesem Highlight müssen die Blancos aber zunächst noch die Liga-Saison zu Ende bringen. Hier steht am Wochenende ein Heimspiel gegen Betis Sevilla an.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,78 bei Bwin den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Betis Sevilla auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Real Madrid hat 2023/24 nur eines von 37 Liga-Spielen verloren

Die Madrilenen sind in dieser Saison noch ohne Heimpleite

4 der letzten 6 Aufeinandertreffen endeten mit einem Remis



Real Madrid vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Die Königlichen sind mit 94 Punkten der souveräne Tabellenführer. Die Verdiblancos stehen dagegen mit 56 Zählern auf Rang 7. So werden die Gäste bei der Real Madrid vs Betis Sevilla Prognose wenig überraschend als Außenseiter ins Rennen geschickt.

Für einen Auswärtssieg bezahlen die Bookies den siebenfachen Wetteinsatz. Für einen Erfolg der Gastgeber bekommt ihr lediglich Quoten zwischen 1,33 und 1,40. Wer einen Tipp auf den Underdog absichern will, sollte einen Blick auf unsere Gratiswetten werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Betis Sevilla Prognose: Wie viele Stammspieler schont Coach Ancelotti?

Real war in dieser Saison kaum zu bezwingen. Die einzige Mannschaft, der das gleich zweimal gelang, war Atletico Madrid. Der Nachbar fügte den Königlichen die einzige Niederlage in La Liga zu und warf den Rivalen auch aus der Copa del Rey. In der Königsklasse zogen “Los Blancos” ohne Niederlage ins Finale ein (9S, 3U). Auch als die Meisterschaft schon feststand, ließ die Mannschaft nicht nach, wie zwei klare Siege gegen Granada (4:0) und Alaves (5:0) beweisen.

Am vergangenen Wochenende zu Gast bei Villarreal schickte Coach Carlo Ancelotti eine 1b-Elf auf den Rasen. Auch ohne einige Stammspieler führte Madrid zur Pause schon mit 4:1. In einer wilden zweiten Hälfte sicherten sich die Hausherren aber noch ein 4:4. Seit 24 Pflichtspielen ist Real ungeschlagen. Mit 87 Treffern und 26 Gegentoren stellt die Mannschaft in La Liga die beste Offensive und die beste Abwehr. Daheim sind die Königlichen mit 16 Siegen, zwei Remis und 48:9 Toren noch ungeschlagen.

In den ersten drei Spielzeiten unter Coach Manuel Pellegrini landete Betis Sevilla zweimal auf dem 6. Platz und einmal auf dem 5. Rang. So war auch in diesem Jahr die Europapokal-Teilnahme das Ziel der Andalusier. Einen Spieltag vor dem Saisonende haben die Verdiblancos dieses Vorhaben auch erreicht. Allerdings müssen sich die Beticos mit dem 7. Platz und somit im kommenden Jahr mit der Conference League begnügen. Die Grün-Weißen ließen mit 14 Remis zu viele Zähler liegen.

Nur zwei Teams in La Liga teilten häufiger die Punkte. Zudem hatte die Mannschaft in der Fremde mehr Probleme als daheim. Hier ist die Bilanz vor dem letzten Gastspiel der Saison mit fünf Siegen und sechs Pleiten bei 21:26 Toren leicht negativ. Seit drei Partien in der Fremde ist die Pellegrini-Elf mit zwei Siegen und einem Remis allerdings ungeschlagen. Dafür setzte es am vergangenen Spieltag eine 0:2-Heimpleite gegen Real Sociedad. 48 erzielte Tore sind zudem der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle.

Real Madrid - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:4 Villarreal (A), 5:0 Deportivo Alaves (H), 4:0 Granada (A), 2:1 Bayern München (H), 3:0 Cadiz

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:2 Real Sociedad (H), 2:2 Las Palmas (A), 3:2 Almeria (H), 2:0 Osasuna (A), 1:1 FC Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Betis Sevilla: 1:1 (A), 0:0 (A), 2:1 (H), 0:0 (H), 1:0 (A)



Die Königlichen führen die Bilanz gegen die Andalusier nach 119 Spielen mit 65 Siegen zu 26 Niederlagen recht klar an. In Madrid ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnte Betis nur in sieben von 59 Fällen alle Punkte mit nach Hause nehmen. Demgegenüber stehen elf Remis und 41 Pleiten. Vier der letzten sechs Aufeinandertreffen endeten allerdings mit einem Remis. So stand auch nach dem Hinspiel ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Gibt es auch dieses Mal keinen Sieger, bekommt ihr dafür bei Merkur Bets eine Quote von 3,60. Alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung haben wir für euch zusammengefasst.

Unser Real Madrid - Betis Sevilla Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Real muss gut eine Woche vor dem CL-Finale die Spannung und die Form in der Liga hochhalten. Das klappt bisher ziemlich gut. So konnten in den letzten Partien auch die B- oder die 1b-Elf die Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Ähnliches erwarten wir gegen Betis, denn für die Gäste geht es am letzten Spieltag auch um nichts mehr. Aufgrund der guten Bilanz in den letzten Duellen gegen Real trauen wir den Andalusiern aber unter Umständen einen Punkt zu. Außerdem dürften, da beide Teams befreit aufspielen können, auf beiden Seiten Tore fallen.