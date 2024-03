Real Sociedad - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2024

Unser Real Sociedad - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.03.2024 lautet: Nach einer schlechten Serie in La Liga hoffen die Basken auf die Königsklasse. Im Wett Tipp heute spricht im Rückspiel gegen Paris aber alles für ein Aus im Achtelfinale.

In den letzten zwei Jahren scheiterte PSG in der Champions League immer schon im Achtelfinale. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Verein mit den Ansprüchen des französischen Serienmeisters. In dieser Spielzeit soll es für die „Rouges et Bleus“ in der Königsklasse aber deutlich weiter gehen. Die Chancen dafür stehen auch gar nicht so schlecht. Das Hinspiel daheim gegen Real Sociedad wurde mit 2:0 gewonnen. Zudem steckt der Gegner aktuell in einer Krise.

So spielen wir beim Rückspiel am Dienstag mit einer Quote von 1,95 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

PSG ist seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen

Real Sociedad konnte von den letzten 9 Pflichtpartien nur eines gewinnen

San Sebastian wartet seit 7 Heimspielen auf einen Sieg



Real Sociedad vs PSG Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Franzosen mit knapp über einer Milliarde Euro zu 487 Mio. Euro klar die Nase vorne. Auch die Formkurve spricht überdeutlich für die Pariser. Trotzdem sind die Hausherren bei der Real Sociedad vs PSG Prognose leicht favorisiert.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Wettanbietern ohne Steuer Quoten im Schnitt von 2,57. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 2,75 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs PSG Prognose: Können die Basken ihre Krise beenden?

Im Vorjahr sicherte sich Real Sociedad mit Platz 4 in La Liga das beste Abschneiden seit der Saison 2012/13. Auch in der Champions League konnten die Basken in dieser Spielzeit überraschen. Mit drei Siegen und drei Remis sicherte sich San Sebastian den ersten Platz in der Gruppe D vor Inter Mailand, Benfica und RB Salzburg. Doch seit Ende Januar ist die Truppe von Coach Imanol Alguacil in eine Krise gerutscht. Von den letzten neun Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen. In der Vorwoche schied man gegen RCD Mallorca daheim nach Elfmeterschießen aus der Copa del Rey aus.

Auch in der Liga liegt „La Real“ nur noch auf Platz 7, schon 15 Zähler hinter dem ersten CL-Rang. Trotzdem schonte der Coach zu Gast beim Sevilla FC fünf Stammkräfte. Am Ende setzte es mit einem 2:3 die fünfte Pleite in den letzten sechs Pflichtspielen. Seit sieben Heimspielen wartet Real Sociedad auf einen Sieg (4U, 3N). In diesen sieben Partien erzielten die Hausherren nur drei Treffer, blieben viermal ohne einen eigenen Treffer. Bleiben die Basken auch am Dienstag ohne eigenes Tor, wird das von Intertops mit einer Quote von 3,29 belohnt. Für das Tippen bei diesem Buchmacher empfehlen wir die Intertops App.

In der Ligue 1 hat Paris einen Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Verfolger. So konnten sich die „Rouges et Bleus“ zuletzt zwei Remis leisten: ein 1:1 daheim gegen Stade Rennes und ein 0:0 am Freitag zu Gast bei AS Monaco. Ohnehin dreht sich aktuell vieles um Kylian Mbappé, der angekündigt hat, den Verein im Sommer zu verlassen. Der Stürmer erzielte in 33 Pflichtspielen dieser Saison wieder 32 Treffer. Seit der Bekanntgabe seines Abschieds kam aber etwas Sand ins Getriebe.

Am Wochenende wurde der Angreifer von Coach Luis Enrique sogar zur Pause ausgewechselt und der Superstar setzte sich danach demonstrativ auf die Tribüne neben seine Mutter. Der französische Serienmeister ist schon seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen (14S). In der heimischen Liga ist Paris in der Fremde mit acht Siegen und vier Remis noch ungeschlagen. Gegen spanische Vereine taten sich die Männer aus der Hauptstadt jüngst mit nur fünf Erfolgen in 16 Duellen (3U, 8N) aber schwer.

Real Sociedad - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 2:3 FC Sevilla (A), 4:5 n.E. RCD Mallorca (H), 1:3 Villarreal (H), 2:1 RCD Mallorca (A), 0:2 PSG (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 0:0 Monaco (A), 1:1 Rennes (H), 2:0 Nantes (A), 2:0 Real Sociedad (H), 3:1 Lille (H)

Letzte Spiele Real Sociedad vs PSG: 0:2 (A)



Im Hinspiel am 14. Februar standen sich beide Mannschaften erstmals gegenüber. Nach einem 0:0 zur Pause entschieden die Pariser die Partie mit zwei Treffern im zweiten Durchgang.

Mit 62 Prozent Ballbesitz und 6:0 Schüssen aufs gegnerische Tor war der Sieg am Ende auch verdient. In sieben Spielen gegen französische Gegner kommt Real Sociedad bisher nur auf zwei Siege (1U, 4N).

Unser Real Sociedad - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die leichte Favoritenstellung der Hausherren am Dienstag können wir nicht nachvollziehen. Sicher können sich die Gäste sogar eine knappe Niederlage zum Weiterkommen leisten. Auf so ein Vabanquespiel wird sich PSG aber nicht einlassen.

Die Pariser werden aus einer sicheren Abwehr selbst den Weg nach vorne suchen. Die Qualität und die Form sprechen, wie schon erwähnt, klar für den französischen Meister. Am Ende trauen wir den Basken in einem nicht allzu torreichen Spiel nicht mehr als ein Unentschieden zu.