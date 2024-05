Regensburg - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten 24.05.2024

Unser Regensburg - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Relegation Spiel am 24.05.2024 lautet: Beide Teams haben eine miserable Rückrunde gespielt und erschweren eine Prognose. Im Wett Tipp heute erwarten wir eine vorsichtige Herangehensweise.

Es ist kein typisches Relegationsspiel zwischen Regensburg und Wiesbaden. Der Drittligist sah nach der Hinrunde noch wie ein sicherer Aufsteiger aus, vergeigte aber die komplette Rückserie und verspielte dadurch einen Zwölf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zumindest ist die Verteidigung der Jahnelf eine Konstante geblieben. Wiesbaden war in dieser Zweitliga-Saison vor dem gegnerischen Tor nur selten gefährlich und erzielte nur 36 Tore (16.).

In unserem Wett Tipp heute haben wir bei Bwin die Quote von 1,85 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel ausgewählt.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Wiesbaden auf “Unter 2,5 Tore”:

Regensburg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Auf Seiten der Gäste wird Nils Döring wegen seiner Roten Karte am letzten Spieltag nicht auf der Trainerbank sitzen. Ohne ihren Interims-Coach an der Seitenlinie erhält der SVWW Siegquoten zwischen 2,32 und 2,42.

Regensburg vs Wiesbaden Prognose: Es beginnt mit der Verteidigung

Es passiert nicht häufig, dass ein Herbstmeister in der Rückrunde dermaßen einbricht, wie es beim SSV der Fall war. Nach der Hinrunde grüßte Regensburg noch mit 42 Punkten von der Tabellenspitze. Im Laufe der zweiten Saisonhälfte kamen nur noch 21 Zähler hinzu.

Die drittschwächste Rückrunde aller Drittligisten reichte trotzdem, um die Chance auf die Relegation zu erhalten. Das Selbstverständnis dürfte der Mannschaft von Joseph Enochs aber fehlen, vor allem nach sechs sieglosen Drittliga-Spielen in Folge.

Wenn sich die Jahnelf in dieser Spielzeit aber auf eine Sache verlassen konnte, war es in aller Regel die Verteidigung. Regensburg hatte nach 38 Spieltagen die drittbeste Defensive der 3. Liga (42 Gegentore).

Neun der letzten zehn Saisonspiele schloss die Jahnelf ab, ohne mehr als ein Gegentor in der Partie kassiert zu haben. Insgesamt verhinderte die Enoch-Auswahl in elf Liga-Spielen ein Gegentor (7.).

Regensburg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Noch-Zweitligist Wiesbaden hat seine drei vorangegangenen Relegationsspiele allesamt gewonnen und würde mit einem vierten Sieg in Folge zur ersten Mannschaft werden, der dies in der Relegation zwischen 3. Liga und 2. Bundesliga gelingen würde.

Einen weiteren Rekord, allerdings in negativer Hinsicht, neutralisierte Wiesbaden erst kürzlich, als gegen St. Pauli auch das zehnte Zweitliga-Spiel in Serie nicht gewonnen werden konnte. Zudem erhielt Interimstrainer Nils Döring eine Rote Karte, die ihn zumindest für das erste Relegationsspiel von seiner Mannschaft trennt.

Beide Mannschaften haben jedoch gemein, dass in drei ihrer abschließenden fünf Liga-Spiele Tore auf beiden Seiten gefallen sind. In der gesamten Saison war das in 65 Prozent der SVWW-Heimspiele der Fall.