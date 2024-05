Rostock - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Rostock - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Der KSC ist seit sechs Spieltagen ungeschlagen und kann zu Gast im Ostseestadion die Abstiegsängste der Kogge in die Höhe treiben. Offensiv erwarten in unserem Wett Tipp heute erneut nicht allzu viel von den Gastgebern.

Acht Zweitliga-Duelle in Folge ist der KSC gegen Rostock ungeschlagen (4S, 4U). Unter den aktuellen Voraussetzungen ist ein neunter Vergleich ohne KSC-Niederlage recht wahrscheinlich. Die Gäste sind das zweitstärkste Team der Rückrunde (28 Punkte). Sie holten im zweiten Abschnitt der Saison fast so viele Punkte wie Rostock in der gesamten Spielzeit (31). Der Hansa-Kogge dagegen droht die Zweitliga-Luft auszugehen. Drei Niederlagen in Folge, allesamt ohne eigenen Treffer, haben die Hausherren zurück auf einen direkten Abstiegsplatz gezogen.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Happybet die Quote von 3,80 für „Rostock unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rostock vs Karlsruhe auf „Rostock unter 0,5 Tore“:

Rostock hat seit 3 Spieltagen nicht mehr getroffen.

Rostock absolvierte bisher 45 Prozent seiner Ligaspiele ohne eigenen Treffer.

Der KSC hat in 2 der letzten 3 Auswärtsspiele kein Gegentor zugelassen.

Rostock vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Will Rostock den drohenden Abstieg noch vermeiden, müssen weitere Punkte her. Die fuhren die Gastgeber bisher vor allem im eigenen Stadion ein, wo sie knapp zwei Drittel ihrer Zähler abgestaubt haben. Für einen erneuten Erfolg der Hansa-Kogge findet ihr auch bei den deutschen Wettanbietern Siegquoten bis 2,95.

Spekuliert ihr bei diesem Vergleich auf eine Value-Wette, sind die Siegquoten zwischen 2,15 und 2,30 für einen KSC-Sieg besser geeignet. Karlsruhe hat seit sechs Ligaspielen nicht mehr verloren und drei der vier vorangegangenen Zweitliga-Partien gewonnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Karlsruhe Prognose: Totalausfall im Angriff

Bereits vor dem letzten Spieltag hat Mersad Selimbegovic seine Offensivabteilung in einer Pressekonferenz kritisiert und Tore gefordert. Die blieben am letzten Spieltag gegen St. Pauli aus (0:1). Stattdessen kassierte der Tabellen-Siebzehnten zum dritten Mal in Folge eine Niederlage ohne eigenen Treffer.

Großchancen sind nicht gerade das Spezialgebiet der Ostseestädter, die insgesamt erst 54 „Big Chances“ herausgespielt haben - weniger hochwertige Möglichkeiten erspielten sich nur Nürnberg und Osnabrück (jeweils 54).

Vor dem Endspurt spitzt sich die Lage für die Selimbegovic-Mannschaft zu. Nicht nur hat Rostock in fünf der letzten acht Begegnungen nicht getroffen, sondern auch die wenigsten Tore der Rückrunde auf dem Zettel (10).

Die letzten zwei Begegnungen wurden abgepfiffen, noch bevor die Hansa-Kogge 0,60 erwartbare Tore erzielt hatte. Das war in dieser Spielzeit bei Weitem nicht das einzige Mal - Mit 35,5 xG grüßen die Hausherren mit den wenigsten erwartbaren Treffern vom letzten Platz.

Rostock - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:1 St. Pauli (A), 0:2 Magdeburg (H), 0:4 Hertha (A), 3:1 Wiesbaden (H), 0:2 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:0 Nürnberg (A), 3:2 Hertha (H), 1:1 Paderborn (A), 2:1 St. Pauli (H), 0:0 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Karlsruhe: 2:2 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 2:2 (A), 1:3 (H).

In einer solch kritischen Position könnte es leichtere Gegner geben als den KSC. Die Badener sind seit sechs Spieltagen ungeschlagen (4S, 2U) und haben keines der letzten acht Zweitliga-Duelle gegen Rostock verloren (4S, 4U).

Nur St. Pauli (30) spielt eine bessere Rückrunde als der KSC (28) und gegen die Kiezkicker haben die Gastgeber am letzten Spieltag erst eine 0:1-Niederlage kassiert. Karlsruhe hingegen gewann zwei der letzten drei Auswärtsspiele ohne Gegentor.

Zusätzlich hat die Mannschaft von Christian Eichner eine Entwicklung in dieser Spielzeit vollzogen. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison hat Karlsruhe nur halb so viele Gegentore (15) wie in der ersten Saisonhälfte zugelassen (30).

In den letzten vier Gastauftritten des KSC fielen insgesamt nur vier Treffer! Von dieser Position aus betrachtet ist eine Quote von 2,35 für „Unter 2,5 Tore“ bei Happybet kein schlechter Versuch für eine Value-Wette.

Unser Rostock - Karlsruhe Tipp: Rostock unter 0,5 Tore

Im Ostseestadion erzielte Rostock bislang den Großteil seiner Treffer (67 Prozent), ging nach zwei der vier vorangegangenen Heimspiele aber bereits ohne eigenen Treffer vom Feld. Der KSC ist in der Rückrunde deutlich stabiler und hat vier der letzten acht Liga-Partien ohne Gegentor abgeschlossen.