Rostock - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Rostock - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 22.10.2023 lautet: Hansa Rostock hat nach gelungenem Saisonstart den Faden verloren und vier der letzten fünf Partien verloren. Nun wartet die Begegnung gegen die beste Auswärtsmannschaft.

Beim Duell mit der besten Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga ist eine weitere Niederlage nicht ausgeschlossen. Kiel hat drei von vier Gastauftritten erfolgreich beendet und damit neun von zwölf möglichen Zählern in der Ferne verteidigt. Unser Wett Tipp heute: „Sieg Kiel“ mit einer Quote von 2,55 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Rostock vs. Kiel auf „Sieg Kiel“:

Rostock vs. Kiel Quoten Analyse:

Die Kieler haben sich nach zwei Niederlagen in Serie wieder gefangen und vier Punkte aus den vorangegangenen zwei Partien ergattert. Im Vergleich mit den Hausherren haben die Störche fünf Tore mehr erzielt. Die Folge: Ausgeglichene Quoten und eine maximale Siegquote von 2,60 für die Gäste. Gleiche Quoten findet ihr in diesen Sportwetten Apps .

Rostock vs. Kiel Prognose: Ein formidabler Angriff der Störche

Die Störche haben eine leicht überdurchschnittliche Verteidigung, zumindest wenn wir den erwartbaren Gegentoren in Höhe von 13,4 xGA (7.) vertrauen. Auf dem Papier stehen aktuell 15 Gegentreffer.

Interessant ist die Verteilung der Gegentore. In der Ferne scheinen die Rapp-Spieler deutlich konsequenter zu verteidigen, denn drei der fünf Gastauftritte wurden ohne Gegentor beendet.

Derzeit liegen die Störche auf einem fantastischen vierten Tabellenplatz. Der positive Trend der Gäste hat sich bereits am Ende der letzten Saison angebahnt. Seit zwölf Zweitliga-Spielen haben die Kieler in jeder Partie getroffen, durchschnittlich 2,1 Tore pro Begegnung.

Rostock - Kiel Statistik & Bilanz:

Die Gastgeber aus Rostock befinden sich gerade in einer schwierigen Saisonphase. Vier der letzten fünf Zweitliga-Spiele der Hanseaten wurden mit einer Niederlage für die Schwartz-Elf abgepfiffen. Insbesondere im Angriff schien das Getriebe mit Sand verstopft zu sein. Drei Tore brachte die Hansa-Kogge in den vergangenen fünf Begegnungen auf die Anzeigetafel, zwei Mal mussten ihre Anhänger auf einen Torjubel verzichten.

Ohnehin wirkt es, als habe Rostock am Anfang der Saison das Maximum aus den eigenen Fähigkeiten herausgeholt. In der bisherigen Saison war nur Braunschweig weniger Minuten in Führung (74) als Rostock (94). Im Gegensatz dazu lief nur Schalke 04 länger einem Rückstand hinterher (342 Minuten) als die Schwartz-Elf (336).