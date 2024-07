Ruzomberok - Trabzonspor Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 10:00 Uhr Ruzomberok - Trabzonspor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wird Trabzon seiner Favoritenrolle gerecht?

Unser Ruzomberok - Trabzonspor Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Der amtierende slowakische Pokalsieger ist im Europapokal ein noch ziemlich unbeschriebenes Blatt. So sind die Hausherren im Wett Tipp heute auch schon im Hinspiel zu Recht die Außenseiter.

Mit sieben Meisterschaften und neun Pokalsiegen gehört Trabzonspor zu den erfolgreichsten Vereinen in der Türkei. Die letzte Meisterschaft stammt aus dem Jahr 2022 und der letzte Cupsieg aus der Spielzeit 2019/20. Für diese Saison haben sich die Bordeaux-Blauen wieder einiges vorgenommen. Die Mannschaft bestreitet ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison in der Europa-League-Quali und trifft hier in Runde 2 auf den slowakischen Pokalsieger Ruzomberok. Schon im Hinspiel am Donnerstag schlagen sich die Wettquoten klar auf die Seite des Süper-Lig-Vertreters.

Wir kommen beim Ruzomberok Trabzonspor Tipp zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.65 bei Betano die Wette “Sieg Trabzonspor”.

Darum tippen wir bei Ruzomberok vs Trabzonspor auf “Sieg Trabzonspor”:

Ruzomberok ist in einem UEFA-Wettbewerb bisher nie über die 3. Runde hinausgekommen

Trabzonspor hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die Bordeaux-Blauen standen schon viermal in der Europa-League-Gruppenphase



Ruzomberok vs Trabzonspor Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher haben sich zur Ruzomberok Trabzonspor Prognose eine klare Meinung gebildet. Die Gäste aus der Türkei sind die deutlichen Favoriten. Ein Sieg der Bordeaux-Blauen wird mit Quoten knapp über 1.60 bezahlt. Auf der Gegenseite bringt euch ein Heimsieg den fast fünffachen Wetteinsatz.

Diese Einschätzung begründet sich unter anderem mit dem Martkwert. Der komplette Kader des slowakischen Pokalsiegers erreicht gerade mal einen Wert von 6,78 Mio. Euro. Trabzonspor kommt dagegen auf einen Wert von über 87 Mio. Euro.

Ruzomberok vs Trabzonspor Prognose: Können die Gäste die fehlende Spielpraxis kompensieren?

Der MFK Ruzomberok feierte in der Saison 2005/06 seine erste und bisher einzige Meisterschaft in der Slowakei. Seitdem kam in der Spielzeit 2021/22 der zweite Platz als bestes Ergebnis hinzu. Die abgelaufene Spielzeit der 1st League beendete der “Mestsky Futbalovy klub” auch nur auf Rang 5. Dafür gewann die “Ruza” in der Vorsaison das Pokalfinale gegen Titelverteidiger Spartak Trnava. Damit sicherte sich der Verein das Ticket für die Europa-League-Qualifikation.

In Runde 1 des laufenden Wettbewerbs gewann Ruzomberok das Hinspiel gegen Tobol aus Kasachstan daheim klar mit 5:2. So konnten sich die Slowaken im Rückspiel eine knappe 0:1-Pleite zum Weiterkommen leisten. Eine Gruppenphase hat der MFK bisher nicht erreicht. Das beste Ergebnis in der Europa League war in der Saison 2017/18 der Einzug in die dritte Runde. Hier scheiterte man dann aber knapp an Everton (0:1, 0:1). 2006/07 hatte es auch in der Königsklasse für die dritte Quali-Runde gereicht (Aus gegen ZSKA Moskau).

Trabzonspor war in der vergangenen Saison der erste Verfolger der beiden Topteams Galatasaray und Fenerbahce. Aber mithalten konnte der Verein vom Schwarzen Meer nicht wirklich. Schon der Rückstand auf Platz 2 betrug 32 Punkte. Zudem erreichte Trabzon das Pokal-Endspiel, kassierte dort aber eine knappe 2:3-Pleite gegen Besiktas. Nach der insgesamt dann doch enttäuschenden Vorsaison haben die Verantwortlichen in diesem Sommer eine Transfer-Offensive gestartet. Schon sechs neue Spieler wurden verpflichtet.

Innenverteidiger Stefan Savic von Atletico Madrid ist wohl die Nummer 7. Bisher hat die Truppe von Coach Avci nur ein Testspiel absolviert. Der serbische Erstligist Zeleznicar Pancevo wurde mit 3:1 besiegt. Die Bordeaux-Blauen standen schon viermal in der Europa-League-Gruppenphase, zuletzt in der Saison 2022/23. In der abgelaufenen Spielzeit war Trabzonspor gar nicht im Europapokal am Start gewesen. Als Meister hatte es der Verein in der Saison 2022/23 am Ende nur auf Rang 6 geschafft.

Ruzomberok - Trabzonspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ruzomberok: 0:1 Tobol (A), 5:2 Tobol (H), 2:2 FC Zlin (H), 1:3 Liptovsky Mikulas (A), 1:1 Rapid Bucuresti (H)

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 3:1 Zeleznicar Pancevo (H), 4:2 Ankaragücü (H), 2:3 Besiktas (A), 1:0 Basaksehir (A), 3:0 Istanbulspor (H)

Letzte Spiele Ruzomberok vs Trabzonspor:



Beide Mannschaften treffen am Donnerstag erstmals in ihrer Geschichte aufeinander. Trabzonspor sammelte nur im UEFA-Pokal der Saison 1996/97 Erfahrung gegen eine slowakische Mannschaft.

Die Schwarzmeer-Klub verlor in der 2. Runde das Hinspiel bei Slovan Bratislava zwar mit 1:2, kam aber nach einem 4:1-Heimsieg im Rückspiel doch noch weiter. Ruzomberok absolviert dagegen sein erstes Duell gegen einen Verein aus der Türkei.

Die Buchmacher rechnen im Hinspiel mit Toren. Für die Wette “Über 2,5 Tore” gibt es bei NEObet eine Quote von 1.64. Wie unsere Erfahrungen mit dem Anbieter sind, verrät euch der NEObet Test.

Unser Ruzomberok - Trabzonspor Tipp: Sieg Trabzonspor

Trabzonspor geht mit einem Nachteil in das Duell gegen Ruzomberok. Die Bordeaux-Blauen haben erst ein Testspiel absolviert und die neue Saison in der Süper Lig beginnt erst Mitte August. Der slowakische Pokalsieger hat immerhin schon eine Runde in der EL-Quali in den Beinen.

Dieses Handicap müssten die Gäste mit ihrer Qualität und Erfahrung aber kompensieren können. So geht es uns im Hinspiel wie den Wettanbietern: Wir sehen Trabzon vorne und rechnen mit einem Auswärtssieg.