S. Williams - Pietreczko Tipp, Prognose, Quoten | 28.12.2024

Unser S. Williams - Pietreczko Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 28.12.2024 lautet: “Pikachu” performt weiter auf Top-Niveau und siegt in einem Nervenkrimi.

Bei der Darts WM 2025 geht es am Samstag mit den nächsten Spielen der 3. Runde weiter. Eines der Highlights ist das Duell zwischen Scott Williams und Ricardo Pietreczko. Die Favoritenrolle liegt laut den Buchmachern eher auf Seiten von “Shaggy”, der sich in der 2. Runde gegen Rob Cross behauptet hat.

“Pikachu” konnte sich seinerseits gegen Gian van Veen durchsetzen und fiel dabei mit einer Top-Leistung auf. Unser S. Williams vs. Pietreczko Wett Tipp heute ist daher “Sieg Pietreczko", der mit einer Quote von 1,70 bei Happybet einhergeht.

Darum tippen wir bei S. Williams vs. Pietreczko auf “Sieg Pietreczko”

S. Williams vs. Pietreczko Quoten Analyse:

Rund um das Duell des 31. gegen die Nummer 36 der PDC Order of Merit sehen die besten Sportwettenanbieter den Engländer leicht favorisiert. Der Sieg für “Shaggy” ist mit einem Wert von 1,70 angesetzt. Auf der anderen Seite winkt der 2,05-fache Gewinn, sollte “Pikachu” das Spiel für sich entscheiden.

S. Williams vs. Pietreczko Prognose: “Pikachu” liefert und gewinnt überraschend

Dass die S. Williams vs. Pietreczko Prognose für den Engländer spricht, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist “Shaggy” ein polarisierender Spieler, der gerade bei Turnieren wie der WM auftrumpft. Dazu hat Williams 55 Prozent seiner Partien in den letzten 12 Monaten gewonnen. Pietreczko liegt in diesem Vergleich bei nur 44 Prozent.