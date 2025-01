Schalke - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2025

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 11:00 Uhr Schalke - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | FCM mit 5. Auswärtssieg in Folge?

Unser Schalke - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Die letzten direkten Duelle waren ziemlich torreich. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer in der Partie.

Das Teilnehmerfeld in der 2. Bundesliga ist aktuell so dicht beieinander, dass man selbst den Königsblauen aus Gelsenkirchen, die derzeit nur auf Platz 13 stehen, noch Chancen auf den Aufstieg einräumen kann. Ein Sieg in unserer Schalke Magdeburg Prognose würde diesem Gedanken jedenfalls neue Nahrung verschaffen, denn immerhin sind die Gäste Dritter.

Allerdings kommt mit den Elbestädtern das beste Auswärtsteam des Unterhauses in die Veltins Arena, das den Spieltag im besten Fall auf der Tabellenspitze beenden könnte. Wir erwarten einen munteren Schlagabtausch und entscheiden uns für den Schalke Magdeburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,72 bei Betano .

Darum tippen wir bei Schalke vs Magdeburg auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Mit im Schnitt 4,4 Treffern sind die Heimspiele der Schalker die torreichsten der 2. Bundesliga.

Mit 27 Toren stellt Magdeburg die mit Abstand beste Auswärts-Offensive des Unterhauses.

In den letzten 3 Duellen in dieser und der Vorsaison gab es jeweils einmal 3, 4 und 7 Tore.

Schalke vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen sich mittlerweile viele als Wettanbieter mit Apple Pay bezeichnen dürfen, sehen die Sache genauso eng wie wir und können keinen Favoriten ausmachen. Das wird daran deutlich, dass die Schalke Magdeburg Quoten für einen Tipp auf Heim- bzw. Auswärtssieg in den meisten Fällen nahezu identisch sind.

Die meisten Bookies sehen die Gastgeber mit Quoten bis 2,40 hauchzart vorne. Diese vergeben dann an die Gäste Quoten bis 2,95. Es gibt aber auch vereinzelt Buchmacher, bei denen die Schalke Magdeburg Wettquoten ähnlich minimal zugunsten des FCM ausschlagen. Für ein Remis, das es schon im Hinspiel gab, werden Quoten bis 3,40 vergeben.

Schalke vs Magdeburg Prognose: Duell mit hoher Remis-Gefahr

Nach der enttäuschenden Nullnummer im ersten Zweitliga-Spiel des neuen Jahres, als Schalke bei Abstiegskandidat Braunschweig trotz fast 30-minütiger Überzahl kein Tor gelingen wollte, haben die Knappen die erste Heim-Partie des neuen Kalenderjahres siegreich gestaltet.

Beim 3:1 gegen Nürnberg, bei dem dieses Ergebnis schon zur Halbzeit auf der Anzeigetafel stand, blieb S04 zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. In diesen letzten fünf Zweitliga-Partien wechselten sich Sieg und Unentschieden stets ab. Wenn es so etwas wie das Gesetz der Serie wirklich geben würde, müsste nun also wieder ein Remis folgen.

Tatsächlich ist eine Punkteteilung alles andere als unwahrscheinlich und ihr könntet bei den besten Wettanbietern durchaus einen Tipp auf ein Unentschieden wagen. Vier der letzten neun Partien der Schalker endeten remis. Nur eines dieser letzten neun Liga-Spiele hat Königsblau verloren (4S).

An den letzten fünf Spieltagen holten die Knappen elf Punkte. Nur Köln holte in diesem Zeitraum einen Zähler mehr. Die in den letzten fünf Zweitliga-Partien geschossenen zwölf Tore der Schalker werden nur von Düsseldorf und dem kommenden Gegner übertroffen. Mit im Schnitt 4,4 Treffern pro Spiel sind die Heimpartien von S04 die torreichsten im Unterhaus.

Schalke - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:1 Nürnberg (H), 0:0 Braunschweig (A), 4:1 Elversberg (A), 1:1 Düsseldorf (H), 4:2 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Braunschweig (H), 5:2 Elversberg (A), 5:2 Düsseldorf (A), 1:1 Paderborn (H), 2:1 Münster (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Magdeburg: 2:2 (A), 0:3 (A), 4:3 (H), 5:0 (N), 1:0 (A)

Der FCM hat an besagten letzten fünf Spieltagen mit 14 Toren die meisten geschossen. Die Treffsicherheit beider Klubs in den vergangenen Wochen ist ein wichtiger Aspekt bei unserem Schalke Magdeburg Tipp. Nach zwei 5:2-Siegen in Düsseldorf und Elversberg kamen die Elbestädter am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis hinaus.

Im Heimspiel gegen den Vorletzten Braunschweig gab es trotz früher Führung nach fünf Minuten am Ende nur ein 1:1. Damit bleibt es dabei, dass die Elbestädter zu Hause scheinbar nicht gewinnen können. Mit einer 0-7-2-Bilanz und 9:14 Toren sind sie das schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga.

Auswärts offenbart sich das völlig entgegengesetzte Bild: Mit acht Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage in den bisherigen zehn Zweitliga-Auswärtsspielen dieser Saison sind sie die beste Auswärtsmannschaft des Unterhauses. Zuletzt feierte der FCM vier Auswärtssiege am Stück.

Mit insgesamt 27 Toren stellen die Gäste zudem die mit Abstand beste Auswärts-Offensive. Die zweitmeisten Auswärtstreffer hat Darmstadt mit “nur” 21. In acht ihrer bisherigen zehn Auswärtsspiele konnten die Elbstädter mindestens doppelt treffen. Auch das ist ein wichtiger Baustein für unseren Tipp im Rahmen unserer Schalke Magdeburg Prognose.

So seht ihr Schalke - Magdeburg im TV oder Stream:

01. Februar 2025, 20:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Partie wird am Samstag um 20:30 Uhr ausgetragen. Das heißt: Neben Sky und WOW, wo ihr diese Begegnung im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos im TV bzw. Stream verfolgen könnt, wird dieses Duell auch im Free-TV bei SPORT1 übertragen.

Das Hinspiel an der Elbe endete 2:2. In der Vorsaison konnte jeweils die Heimmannschaft ihre Partie für sich entscheiden. S04 gewann 4:3, der FCM revanchierte sich mit einem 3:0. Damit ist die Bilanz aus den letzten drei Duellen ausgeglichen, was ebenfalls für unsere Schalke Magdeburg Prognose spricht, dass ein Remis alles andere als abwegig ist.

Schalke vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Donkor; Aydin, Grüger, Karaman, Seguin, Mohr; Sylla

Ersatzbank Schalke: Karius, Langer, Bayindir, Gantenbein, Becker, Kalas, Hamache, Sanchez, Remmert

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber; Hercher, Gnaka, El Hankouri, Nollenberger; Burcu, Kaars, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Amaechi, Marusic, Krempicki, Müller, Teixeira, Michel, Nadjombe, El-Zein

Wie S04, so holten auch die Gäste an den letzten fünf Spieltagen elf von 15 möglichen Punkten. Der Rückstand des FCM auf die Tabellenspitze beträgt nur zwei Punkte. Mit einem Dreier in Gelsenkirchen könnten die Elbestädter also im besten Fall als Tabellenführer in den nächsten Spieltag gehen.

Die Königsblauen dagegen haben acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge. Mit drei Zählern könnten sie im besten Fall drei Plätze gut machen. Die Voraussetzungen für ein abwechslungs- und auch torreiches Match sind gegeben und deswegen sollte auch der Schalke Magdeburg Tipp “Über 3,5 Tore” zu Quoten um etwa 2,36 bei NEO.bet in die eigenen Überlegungen mit einfließen.

Unser Schalke - Magdeburg Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Wie bereits mehrfach dargestellt, ist ein Unentschieden für uns der wahrscheinlichste Spielausgang. Dabei erwarten wir sicherlich keine müde Nullnummer, sondern einige Tore im Spiel zweier Mannschaften, die an den ersten 19 Spieltagen bereits 35 bzw. 36 Mal trafen. S04 erzielte 57 Prozent aller Tore daheim, der FCM gar 75 Prozent seiner Treffer in der Fremde. Heimspiele der Knappen sind die torreichsten der 2. Bundesliga und die Elbestädter stellen die mit Abstand beste Auswärts-Offensive. Eine Torwette ist für uns daher die beste Option in diesem Match.