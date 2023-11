Schalke – Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2023

Unser Schalke - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.12.2023 lautet: Beide Konkurrenten gingen kürzlich leer aus und sind unter Zugzwang. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Königsblauen aufgrund des Heimvorteils in der Favoritenrolle.

Schalke tut sich in der 2. Bundesliga weiterhin sehr schwer und kann die Erwartungen in keiner Weise erfüllen. Nach wie vor sind die Knappen auf dem Relegationsplatz angesiedelt und kämpfen als Bundesliga-Absteiger gegen den erneuten Abstieg. Osnabrück fungiert als Tabellenschlusslicht und holte nur einen Sieg an den vergangenen 14 Spieltagen. Auf Schalke wird es für den Tabellenletzten trotz Trainerwechsels nicht einfach.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Schalke & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Schalke vs Osnabrück auf „Sieg Schalke & Über 1,5 Tore“:

Schalke setzte sich in 50 Prozent der Liga-Heimspiele durch und bestritt mehr als 80 Prozent dieser Duelle mit mehr als 2,5 Toren.

Der VfL ist auswärts weiterhin sieglos (2U, 4N).

3 der letzten 4 Aufeinandertreffen mit Osnabrück in der Veltins-Arena gingen an Königsblau (1N). 3 der 4 Begegnungen brachten mehr als 1,5 Tore mit sich.

Schalke vs Osnabrück Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt offenbart die Gastgeber aus Gelsenkirchen als Favoriten. Da Königsblau 50 Prozent der Heimspiele siegreich gestaltete, hat die Quote in Höhe von durchschnittlich 1,65 ihre Daseinsberechtigung.

Wer hingegen den Gästen den ersten Auswärtserfolg einräumt, darf sich im Falle eines Triumphs über mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen. Dabei könnte sich die Nutzung des NEObet Gutscheins als sinnvoll herausstellen, um eigene Verluste auszuschließen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs. Osnabrück Prognose: Bewirkt der Trainerwechsel beim Tabellenschlusslicht einen Aufwärtstrend?

Mittlerweile sind seit dem Amtsantritt von Neo-Trainer Karel Geraerts auf Schalke sechs Spiele verstrichen. Der Erfolg stellte sich mit einer ernüchternden Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen aber nach wie vor nicht ein.

In der Liga-Tabelle ist Königsblau nach wie vor auf dem Relegationsplatz anzutreffen und muss um die Klasse zittern, obwohl der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge mittlerweile auf fünf Punkte angewachsen ist.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

In Hinblick auf den kommenden Spieltag gilt es, sich auf die eigene Heimstärke zu besinnen. Immerhin resultierten drei der vier Saisonsiege in der Veltins-Arena. Mehr als 80 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit mindestens drei Toren.

Die Offensive erzielte im Durchschnitt zu Hause zwei Treffer pro Spiel. Defensiv mussten auf heimischem Boden elf Gegentore hingenommen werden.

Schalke - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke 04: 3:5 Düsseldorf (A), 1:2 Elversberg (H), 2:1 Nürnberg (A), 1:2 n.V. St. Pauli (A), 3:2 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:2 Magdeburg (H), 2:3 Braunschweig (A), 1:1 Kiel (H), 0:4 Fürth (A), 0:2 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Schalke 04 vs. Osnabrück: 1:0 (A), 1:0 (H), 3:0 (A), 1:3 (A), 4:1 (H).

Erst im vergangenen Jahr realisierten die Osnabrücker den Aufstieg aus der 3. Liga. Bereits vor dem Beginn der aktuellen Saison war klar, dass es für die Niedersachsen in erster Linie um den Klassenerhalt gehen würde. Mit nur einem Sieg in 14 Liga-Partien rangiert der VfL auf dem letzten Tabellenplatz und holte nur sieben Punkte (1S, 4U, 9N).

Tobias Schweinsteiger wurde als Trainer durch Uwe Koschinat ersetzt. Ob der 52-Jährige den Karren aus dem Dreck ziehen kann, wird sich zeigen. Zuletzt waren seine Leistungen als Trainer von Arminia Bielefeld als durchschnittlich zu bewerten. Er zeigte dort in 13 Begegnungen einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel auf.

In der Ferne warten die Recken aus Niedersachsen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (2U, 4N). Vor allem defensiv hat die Auswahl mit 18 Gegentoren in sechs Duellen keinen guten Eindruck hinterlassen. In erster Linie muss der neue Übungsleiter den Abwehrverbund festigen.

Die Offensive verbuchte immerhin in zwei Drittel der Auswärtsspiele mindestens ein Tor. Neben zahlreichen Möglichkeiten zum Abschluss von Schalke Osnabrück Wetten bieten die Bookies zusätzlich oftmals einen Sportwetten Einzahlungsbonus an.

Unser Schalke – Osnabrück Tipp: Sieg Schalke & Über 1,5 Tore

Mit Schalke und Osnabrück stehen sich die schlechtesten Abwehrreihen der 2. Bundesliga gegenüber. Jeweils 33 Gegentore stehen zu Buche. Eine Statistik, die im direkten Aufeinandertreffen ebenfalls zu Toren führen könnte.

Schalke gewann drei der letzten vier Heimspiele gegen das Tabellenschlusslicht und ist auch diesmal trotz des Trainerwechsels der Gäste zu favorisieren.