Serbien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

Unser Serbien - Spanien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: Der Europameister möchte in der Nations League seinen Titel verteidigen. Gegen eine neu formierte serbische Auswahl spricht im Wett Tipp heute nichts gegen einen Auftaktsieg.

Am 14. Juli gewann Spanien das Finale der EM 2024 gegen England mit 2:1 und krönte sich damit nach 1964, 2008 und 2012 zum vierten Mal zum Europameister. Exakt 53 Tage später tritt die „Furia Roja“ in der Serbien Spanien Prognose zum ersten Länderspiel nach dem großen Triumph an.

Im ersten Spiel der Nations League 2024/25 sind die Iberer zu Gast in Serbien. Zudem bekommt man es in der Gruppe A4 noch mit Dänemark und der Schweiz zu tun. Bei diesem Wettbewerb gehen die Männer von Coach Luis de la Fuente auch als Titelverteidiger ins Rennen.

Wir spielen bei unserem Serbien Spanien Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,52 bei ODDSET auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore".

Darum tippen wir bei Serbien vs Spanien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Spanien ist amtierender Europameister und Nations-League-Sieger

Die Furia Roja hat nur ein Pflichtspiel unter Coach de la Fuente verloren

Serbien muss mit einem großen Umbruch klarkommen

Serbien vs Spanien Quoten Analyse:

Obwohl die „Furia Roja“ der amtierende Europameister und Nations-League-Gewinner ist, belegen die Iberer in der Weltrangliste „nur“ den dritten Platz hinter Argentinien und Frankreich. Die „Orlovi“ vom Balkan werden im FIFA-Ranking auf Platz 32 geführt.

So sind die Gäste bei den Serbien Spanien Quoten wenig überraschend die klaren Favoriten der Buchmacher.

Für einen Sieg der Spanier bekommt ihr maximal Quoten von 1,61. Auf der Gegenseite wird ein Heimsieg mit Serbien Spanien Wettquoten zwischen 5,75 und 6,50 belohnt.

Serbien vs Spanien Prognose: Wie schnell formt Stojkovic eine neue Mannschaft?

Die Serben hatten sich erstmals seit dem Jahr 2000 wieder für eine EM-Endrunde qualifiziert und reisten in einer Gruppe mit England, Slowenien und Dänemark mit großen Erwartungen nach Deutschland. Am Ende reichten zwei Remis und ein einziges Tor aber nur für den letzten Platz. Dabei hatte Nationaltrainer Dragan Stojkovic vor allem in der Offensive klangvolle Namen wie Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Dusan Tadic oder Aleksandar Mitrovic am Start.

Doch selbst im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark, als man zum Weiterkommen dringend einen Sieg brauchte, kamen die „Orlovi“ nur auf einen Schuss aufs gegnerische Tor und einen xG-Wert von 0,29. Coach Stojkovic geriet danach in die Kritik, durfte aber weitermachen und wertete das Abschneiden seiner Mannschaft in Deutschland nicht als Enttäuschung. Nun soll Stojkovic die Verjüngung managen. Serbien sicherte sich bei der letzten Ausgabe der Nations League durch den Sieg in der Gruppe B4 den Aufstieg und will nun in der Liga A die Klasse halten.

Obwohl Spanien mit einem der unerfahrensten Kader in die EM 2024 ging, gewann die Auswahl am Ende verdient den Titel. Als erste Nation sicherte sich die „Furia Roja“ mit sieben Siegen in sieben Spielen die europäische Fußball-Krone. Nur gegen Gastgeber Deutschland mussten die Iberer in die Verlängerung. Am Ende war die Truppe von Coach Luis de la Fuente mannschaftlich und spieltechnisch eine Klasse für sich. Dank dem Trainer konnte sich das Team auf seine Spielkunst konzentrieren. Nun steht das Land vor einer rosigen Zukunft.

Neben den Youngsters Nico Williams und Lamine Yamal, die schon bei der Endrunde groß aufspielten, kann der Trainer in Zukunft auf weitere junge Barca-Talente wie Gavi, Balde, Pedri oder Pau Cubarsi zurückgreifen. Im Kader für die kommenden beiden Nations-League-Spiele stehen zudem Neulinge wie Oscar Mingeza, Pau Torres, Pepelu und Jeremi Pino. Zudem dürfte Dani Olmo, der bei der Europameisterschaft vom anfänglichen Ergänzungs- zum Schlüsselspieler wurde, wieder eine große Rolle spielen. Von den 21 Spielen unter de la Fuente hat man nur zwei verloren (17S, 2U).

Serbien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:0 Dänemark (A), 1:1 Slowenien (A), 0:1 England (H), 3:0 Schweden (A), 1:2 Österreich (A)

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:1 England (H), 2:1 Frankreich (H), 2:1 Deutschland (H), 4:1 Georgien (H), 1:0 Albanien (A)

Letzte Spiele Serbien vs Spanien: 0:2 (A), 1:1 (A), 0:0 (H)

Diese Paarung gab es bisher erst dreimal. Die ersten beiden Vergleiche stammen aus der Quali für die WM 2006. Hier trennten sich Serbien und Spanien jeweils mit einem Remis. Vervollständigt wird die Bilanz mit einem Testspiel im Mai 2012. Damals siegten die Iberer in St. Gallen mit 2:0.

Die Serben haben in ihren letzten drei Pflichtspielen insgesamt nur ein Tor erzielt. Zudem fielen in allen drei Vergleichen zwischen beiden Nationen nie mehr als zwei Treffer.

So seht ihr Serbien - Spanien im TV oder Stream:

5. September 2024, 20:45 Uhr, Stadion Rajko Mitic

Übertragung Stream: DAZN

Beide Teams treffen am Donnerstagabend ab 20:45 Uhr in Belgrad aufeinander. Gespielt wird im Stadion Rajko Mitic, welches auch als Maracana von Belgrad bekannt ist und mit einer Gesamtkapazität von bis zu 60.000 Zuschauern das größte Stadion in Serbien ist.

Im Free-TV können Fußballfans nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Alle anderen Spiele der Nations-League-Saison 2024/25 sind live beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Serbien vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Serbien: Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Grujic, I. Illic, Mitrovic - Lukic, Samardzic - Jovic

Ersatzbank Serbien: Petrovic, Jovanovic, M Ilic - Babic, Erakovic, Terzic, Simic, Nedeljkovic - Maksimovic, Birmancevic, Belic, Aleksic - Ratkov, Ivanovic

Startelf Spanien: Unai Simon - Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella - Zubimendi, Ruiz - Yamal, Olmo, Williams - F. Torres

Ersatzbank Spanien: Raya, Remiro - P. Torres, Vivian, Grimaldo, Mingueza - Garcia, Pepelu, Pedri - Pino, Joselu, Oyarzabal, Perez

Nach den verbalen Entgleisungen bei der EM-Siegesfeier muss der Europameister in der Serbien Spanien Prognose im ersten Spiel der Nations League 2024/25 auf die gesperrten Rodri und Alvaro Morata verzichten. Zudem trat Jesus Navas nach dem Titelgewinn aus der Nationalmannschaft zurück.

Auch bei den Serben wird es einige Veränderungen im Vergleich zum letzten EM-Spiel geben. Dusan Tadic und Filip Duricic gaben ihre Rücktritte aus der Nationalmannschaft bekannt.

Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic und Aleksandar Mitrovic sagten dem Teamchef für die aktuelle Länderspiel-Phase ab. Spieler wie Nemanja Gudelj, Filip Kostic, Darko Lazovic, Uros Spajic und Srdan Mijalovic wurden nicht ins Aufgebot berufen.

Unser Serbien - Spanien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Sicherlich werden die Spanier die gesperrten Rodri und Morata vermissen, doch schon im Endspiel konnte die „Furia Roja“ in der zweiten Halbzeit auch ohne ihren Sechser auskommen.

So sind für uns die Gäste auch am Donnerstag die Favoriten. Vor allem, weil man auf einen Gegner trifft, der sich im Umbruch befindet. Zudem fehlen den „Orlovi“ in der Offensive einige wichtige Spieler.

Da ein Gastspiel in Belgrad aber nie ein Selbstläufer ist, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem dürften bei einer schwachen Offensive der Hausherren nicht allzu viele Tore fallen.