Sevilla - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten|11.02.24

Unser Sevilla - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 11.02.2024 lautet: Die Colchoneros wollen eine Reaktion auf die Pleite gegen Bilbao zeigen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Rot-Weißen dieses Statement mit einem Dreier auch absolut zu.

In La Liga hat Atletico Madrid nur drei Punkte Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Auf diesem Rang steht aktuell Athletic Bilbao. Genau gegen diese Basken kassierten die Colchoneros am Mittwoch eine bittere Heimpleite im Pokal. Damit die Löwen die Männer von Coach Diego Simeone nun nicht auch noch vom vierten Tabellenplatz verdrängen, muss Atleti am Sonntag in Sevilla dringend punkten.

Wir trauen den Gästen dabei sogar drei Punkte zu und spielen mit einer Quote von 2,06 bei NEObet die Wette „Sieg Atletico Madrid“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico Madrid“:

Sevilla ist seit 8 Heimspielen ohne Sieg

Die Andalusier holten aus den letzten 5 Duellen gegen Atletico nur einen Punkt

Atletico konnte 5 der vergangenen 7 Pflichtspiele gewinnen (1U, 1N)



Sevilla vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Die Colchoneros stehen nach dem 23. Spieltag der Saison 2023/24 auf dem ersten Champions-League-Platz. Die Andalusier haben dagegen nur drei Plätze und drei Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Daraus ergibt sich die Einschätzung der Buchmacher, die auch oft Freiwetten im Angebot haben, für die Sevilla vs Atletico Madrid Prognose. Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,54 die leichten Außenseiter. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,09.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Atletico Madrid Prognose: Zeigt Atleti eine Reaktion auf die Pokal-Pleite?

Am 18. Dezember 2023 übernahm Quique Sanchez Flores als dritter Trainer in dieser Saison den Sevilla FC. Der amtierende Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer muss in dieser La-Liga-Spielzeit um den Klassenerhalt bangen. Der neue Coach führte sich mit einem 3:0 gegen Aufsteiger Granada gut ein. Insgesamt ist die Bilanz von Flores mit vier Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen aber negativ.

Mit nur vier Dreiern in der Saison 2023/24 bei elf Pleiten stecken die Andalusier weiter im Keller fest. Elf der 20 Punkte hat Sevilla daheim geholt (2S, 5U, 5N). Das reicht in der Heimtabelle jedoch auch nur für Rang 16. Nach vier Niederlagen und einem Remis in Serie konnten die Nervionenses am vergangenen Wochenende mit einem 2:1 bei Rayo Vallecano endlich wieder einen Sieg feiern. Daheim warten die Andalusier aber schon seit acht Spielen auf einen vollen Erfolg (5U, 3N).

28 Pflichtspiele blieb Atletico im heimischen Metropolitano ohne Niederlage. 26 dieser Partien konnten die Madrilenen gewinnen. Doch am Mittwoch im Hinspiel des Copa-del-Rey-Halbfinales gegen Athletic Bilbao endete diese historische Serie. Trotz einem Expected-Goals-Wert von 1,90 und einer dominanten zweiten Halbzeit kassierten die Männer von Coach Diego Simeone eine 0:1-Pleite. Doch den Traum vom Pokalsieg muss sich die Mannschaft noch nicht abschminken.

Das Rückspiel gegen die Basken steigt am 29. Februar in San Mamés. In der Liga können die Colchoneros mit zehn Punkten Rückstand auf Platz 1 maximal die Qualifikation für die Königsklasse schaffen. Atletico steht schon bei fünf Saison-Pleiten. Das ist der schlechteste Wert in den Top 6. Alle fünf Pleiten setzte es in der Fremde. Die Madrilenen konnten auch nur eines der letzten sechs La-Liga-Gastspiele für sich entscheiden (1U, 4N). Dafür sind die Rot-Weißen mit elf Siegen, einem Remis und 27:12 Toren das beste Heimteam.

Sevilla - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:1 Rayo Vallecano (A), 1:1 CA Osasuna (H), 0:1 Atletico Madrid (A), 1:5 Girona (A), 3:1 Getafe (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:1 Athletic Bilbao (H), 1:1 Real Madrid (A), 2:1 Rayo Vallecano (H), 2:0 Valencia (H), 1:0 Sevilla

Letzte 5 Spiele Sevilla vs Atletico Madrid: 0:1 (A), 0:1 (A), 1:6 (A), 0:2 (H), 1:1 (A)



Nach 177 Vergleichen führt Atletico die Bilanz mit 68 Siegen zu 54 Niederlagen an. Zu Gast in Sevilla haben aber die Hausherren mit 37 Erfolgen in 87 Partien bei nur 17 Pleiten die Nase vorne. Seit fünf Duellen mit den Colchoneros warten die Nervionenses auf einen Sieg. In diesem Zeitraum holten die Andalusier auch nur ein Remis. Seit Ende Dezember 2023 wurde diese Paarung gleich zweimal in Madrid ausgetragen.

Sowohl in der Liga (23.12.) als auch im Pokal (25.01.) setzte sich Atletico daheim mit 1:0 durch. Gewinnen die Rojiblancos auch dieses Mal mit 1:0, wird das von Bet3000 mit einer hohen Quote von 8,40 belohnt. Vor der ersten Wette solltet ihr euch noch den Bet3000 Neukundenbonus sichern, der allerdings fünf Mal in Sportwetten umgesetzt werden muss.

Unser Sevilla - Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico Madrid

Natürlich ist Atletico vor allem daheim stark und tut sich in der Fremde doch etwas schwer. Doch am Sonntag treffen die Madrilenen auf eine Mannschaft, die weder besonders form- noch heimstark ist. Die Colchoneros werden eine Reaktion auf die Pokal-Niederlage zeigen wollen. Zudem muss man Bilbao in La Liga auf Distanz halten. Da passt es gut, dass auch der jüngste direkte Vergleich gegen die Andalusier für Atleti spricht.