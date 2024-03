Sheffield United - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 4.3.24

Unser Sheffield United - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.03.2024 lautet: Sheffield verlor die letzten beiden Liga-Heimspiele jeweils 0:5. Kein Team verlor im englischen Profifußball (bis 4. Liga) jemals drei Heimspiele in Folge mit fünf Toren Differenz. Einen Sieg der Gunners prognostizieren wir im Wett Tipp heute auf jeden Fall.

Die Spannungskurve im Premier-League-Titelkampf steigt rapide an. Liverpool (60), Manchester City (59) und Arsenal (58) könnten für ein absolutes Herzschlagfinale sorgen. Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die ersten drei Mannschaften der Premier League in der Endabrechnung nur fünf Punkte auseinander lagen.

Jedes einzelne Spiel ist für Arsenal von größter Bedeutung. Nach sechs Liga-Siegen in Folge erwarten wir einen souveränen Auftritt der Gunners. Für unseren Wett Tipp heute spielen wir bei Tipwin eine Quote von 1,80 auf „Sieg Arsenal ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Sheffield United vs Arsenal auf „Arsenal gewinnt ohne Gegentor“:

Arsenal gewann fast die Hälfte seiner Auswärtsspiele (46 Prozent) ohne Gegentor.

Sheffield schloss 42 Prozent seiner Liga-Spiele ohne Torerfolg ab.

Arsenal hat 6 Liga-Spiele in Folge mit einem Torverhältnis von 25:3 für sich entschieden.

Sheffield United vs Arsenal Quoten Analyse:

Das Tabellen-Schlusslicht empfängt einen der drei Titelkandidaten und wird mit Siegquoten zwischen 14,00 und 17,00 vollkommen zurecht als riesiger Außenseiter betrachtet. Egal in welchen Sportwetten Apps ihr euch umschaut, überall erreichen die Wettquoten den zweistelligen Bereich.

Arsenal hat sich vom zwischenzeitlichen Ausrutscher in der Champions League (0:1 vs. Porto) nicht aus der Ruhe bringen lassen und Newcastle im darauffolgenden Pflichtspiel mit 4:1 in die Schranken gewiesen. Ein einfacher Sieg der Gäste ist mit einer Höchstquote von 1,20 keine Wett-Option.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheffield United vs Arsenal Prognose: Ein Spiel für die Historie

Den Abstieg kann Sheffield nur noch durch ein Wunder verhindern. Das rückt im Nachgang der letzten Pflichtspiele jedoch erstmal in den Hintergrund. Zu Hause verloren die Blades ihre letzten drei Pflichtspiele jeweils mit fünf Gegentreffern (2:5 vs. Brighton, 0:5 vs. Aston Villa, 0:5 vs. Brighton).

In der Liga gab es zwei 0:5-Heimpleiten in Serie. Packt Arsenal den Hausherren eine weitere Klatsche mit mindestens fünf Toren Differenz oben drauf, wäre es das erste Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft (1. bis 4. Liga) im englischen Fußball drei Liga-Heimspiele in Folge mit mindestens fünf Toren Unterschied verliert.

Das nötige Waffen-Arsenal bringen die Gunners definitiv mit. Zuletzt feierte die Truppe von Mikel Arteta sechs Liga-Siege in Serie. Mehr als durch die eigentliche Anzahl der Siege wussten die Gäste mit einem Torverhältnis von 25:3 zu überzeugen.

Auswärts feuerten die Gunners zuletzt aus allen Rohren und ließen West Ham (6:0) sowie Burnley (5:0) nicht den Hauch einer Chance. Ein dritter Auswärtssieg in Serie mit mindestens fünf Toren Differenz wäre ebenfalls ein Novum in Englands Top-4-Ligen.

Sheffield United - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 0:1 Wolverhampton (A), 0:5 Brighton (H), 3:1 Luton (A), 0:5 Aston Villa (H), 2:3 Crystal Palace (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:1 Newcastle (H), 0:1 Porto (A), 5:0 Burnley (A), 6:0 West Ham (A), 3:1 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Sheffield United vs. Arsenal: 0:5 (A), 0:3 (H), 1:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (A).

Abgesehen von der Möglichkeit, ein historisches Ereignis heraufzubeschwören, geht es den Gunners vor allem um einen Pflicht-Sieg gegen Sheffield. Zuletzt trat Arsenal gegen die Blades extrem souverän auf und gewann vier Pflichtspiele in Folge. Das Torverhältnis der letzten drei Aufeinandertreffen (10:1) spricht für pure Dominanz.

Entscheidend für unseren Wett Tipp heute ist vorwiegend die fantastische Defensive der Gäste. Nur 0,9 Gegentore pro Spieltag (1.) sind der beste Wert der Premier League, ebenso wie 18,5 erwartbare Gegentore (1.).

Die Blades sind von solchen Zahlen noch Welten entfernt. Chris Wilder findet im Vergleich der erwartbaren Gegentore nur eine schwächere Mannschaft (Luton: 52,3 xGA) als sein eigenes Team (52,1 xGA).

Legt Arsenal einen Traumstart in die Partie hin, ist ein erneuter Kantersieg der Arteta-Auswahl wahrscheinlich. Tipwin erlaubt euch, in der Wette auf „Sieg Arsenal (HC -2)“ über die Quote von 2,20 nachzudenken.

Unser Sheffield United - Arsenal Tipp: Arsenal gewinnt ohne Gegentor

Die Hausherren verließen den Rasen in 42 Prozent ihrer Liga-Partien, ohne über einen eigenen Treffer gejubelt zu haben. Arsenal hat die Qualitäten in der Defensive (auswärts 46 Prozent kein Gegentor), um ein solches Ereignis zu wiederholen.