Sturm Graz - Rastow Czestochowa Tipp, Prognose & Quoten

Unser Sturm Graz - Rastow Czestochowa Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.11.2023 lautet: Ein Sieg am 5. Spieltag würde die Grazer Hoffnungen auf den zweiten Platz am Leben erhalten. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von wenigen Toren aus.

Sturm Graz gewann seine vergangenen beiden Pflichtspiele ohne Gegentor. Am 5. Spieltag der Gruppe D empfangen die Österreicher das Tabellenschlusslicht, Rastow Czestochowa. Anders als die polnischen Gäste bestehen für die Hausherren noch Hoffnungen auf die K.o.-Runde. Trainiert werden die Gäste von Dawid Swarga, der mit seiner Mannschaft nur einen Punkt an den ersten vier Spieltagen holte. Bisher verlor der Tabellenvierte der polnischen Ekstraklasa beide Auswärtsspiele in dieser Europa-League-Saison.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen: Nein” mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Rastow Czestochowa auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Sturm Graz gewann den ersten Vergleich ohne Gegentor (1:0), ebenso wie die letzten beiden Pflichtspiele (3:0, 2:0).

Sturm Graz (4,0 xG) und Rakow Czestochowa (4,4 xG) liegen unter den 7 schwächsten Offensiven der Europa League.

Beide Mannschaften beendeten bereits 2 von 4 Begegnungen in der Gruppe D mit “Beide Teams treffen: Nein”.

Sturm Graz vs Rastow Czestochowa Quoten Analyse:

Am zweiten Spieltag der Gruppe D gastierte Sturm Graz bei Rastow Czestochowa und gewann mit 1:0. Es blieb der einzige Sieg für die Schwoazn in der bisherigen Gruppenphase. Im zweiten Vergleich, diesmal vor heimischer Kulisse, favorisieren die Buchmacher den Tabellenzweiten der österreichischen Bundesliga mit Wettquoten bis 1,87.

Rastow Czestochowa holte während der ersten vier Spieltage nur ein mageres Pünktchen. Wie erwartet werden die polnischen Gäste mit Siegquoten von 4,00 bis 4,40 als Außenseiter gehandelt. Verwendet ihr einen Sportwetten Neukundenbonus für diese Partie, wäre dieser am ehesten für einen Sieg der Hausherren geeignet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Rastow Czestochowa Prognose: Die zweitbeste Defensive aus Österreich

In dieser Saison hat Sturm Graz hervorragende Karten im Rennen um die österreichische Meisterschaft. Die “Blackies” belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Tabellenführer RB Salzburg (33).

Das Alleinstellungsmerkmal der Mannschaft von Christian Ilzer ist die Defensive. Nur RB Salzburg ließ in der Bundesliga weniger erwartbare Gegentore (11,3 xGA) als die Schwarz-Weißen zu (15,3 xGA). Diese Qualität war es auch, die für den bisher einzigen Dreier in der Gruppe D sorgte (1:0 vs. Rastow Cztestochowa).

Zuletzt bestachen die Hausherren mit ihrer konzentrierten Arbeit gegen den Ball und sicherten sich zwei Pflichtspielsiege in Folge ohne Gegentor. Vier der vergangenen sechs Pflichtspiele der Ilzer-Schützlinge endeten ohne Tore auf beiden Seiten.

Das führt uns direkt zum zweiten relevanten Punkt. Im Angriff fehlt den Österreichern die Durchschlagskraft. Nur 4,0 erwartbare Tore innerhalb der ersten vier Spieltage wurden von drei anderen Mannschaften unterboten. Selbst die polnischen Gäste sammelten etwas mehr (4,4 xG). Beide fallen damit unter die sieben schwächsten Angriffsreihen.

Sturm Graz - Rastow Czestochowa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:0 Austria Lustenau (H), 3:0 Austria Klagenfurt (A), 0:1 Atalanta Bergamo (A), 1:3 LASK (A), 3:2 GAK (A).

Letzte 5 Spiele Rasto Czestochowa: 1:1 Cracovia Krakau (H), 1:1 Pogon Stettin (A), 1:2 Sporting Lissabon (A), 5:0 Zaglebie Lubin (H), 2:0 n.V. Lodz (A).

Letzte Spiele Sturm Graz vs. Rastow Czestochowa: 1:0 (A).

Inklusive der aktuellen Europa-League-Saison wartet die Mannschaft von Dawid Swarga seit sechs europäischen Spielen auf einen Sieg (2U, 4N). Wirklich besser sind drei Siege der Grazer aus den vergangenen 20 europäischen Begegnungen nicht (5U, 12N). Einer dieser Siege stammt aus der ersten Begegnung, bei der die Schwoazn auch in puncto erwartbarer Tore (1,7:0,74 xG) die Oberhand behielten. Ähnlich wie damals erwarten wir eine torarme Begegnung. Sturm Graz erzielte bisher 1,0 Treffer pro Spiel, Rastow Czestochowa liegt sogar bei 0,5 Toren pro Spieltag.

Unerwartet ist diese magere Ausbeute nicht. Der Tabellenvierte der polnischen Ekstraklasa sammelte unter allen Teilnehmern der Europa League die wenigsten Torschüsse pro Partie (1,8) und hatte eine magere Schussverwandlungs-Quote von 4,0 Prozent.

Sturm Graz war mit 3,3 Torschüssen pro Spiel (27.) und einer Schussverwandlungs-Quote von 6,5 Prozent ebenfalls blass im eigenen Angriff. Daher halten wir eine Wette auf “Unter 2,5 Tore” für eine geeignete Variante. Diese Wettoption findet ihr mit einer Quote von 1,80 bei Oddset, genauso wie den folgenden Oddset Bonus.

Unser Sturm Graz - Rastow Czestochowa Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Dieses Spiel hat für Sturm Graz einen hohen Stellenwert. Wir gehen davon aus, dass sich die Hausherren auf ihre Stärke in der Defensive konzentrieren werden und mit Nadelstichen zum Erfolg kommen wollen. Den Gästen trauen wir bei 1,8 Torschüssen pro Spiel kaum einen Treffer zu.