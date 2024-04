Thunder - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2024

Unser Thunder - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 25.04.2024 lautet: Die Oklahoma City Thunder begrüßen die New Orleans Pelicans in unserem Wett Tipp heute zum 2. Spiel der Erstrunden-Serie der laufenden Playoffs in der NBA. Wir gehen davon aus, dass die Gastgeber dabei deutlich dominanter als in der ersten Partie auftreten werden.

Die junge Truppe aus Oklahoma konnte sich spektakulär den First-Seed der Western Conference sichern und überzeugte dabei über die gesamte Saison an beiden Enden des Feldes. New Orleans musste hingegen den Umweg über das Play-In-Turnier nehmen und verlor dabei auch noch ihren Superstar Zion Williamson aufgrund einer Verletzung.

Wir glauben an die Stärken der Gastgeber und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg Thunder mit HC -7,5 Punkten“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Thunder vs Pelicans auf „Sieg Thunder mit HC -7,5 Punkten“:

Die Thunder gewannen 5 der letzten 6 Spiele gegen die Pelicans.

OKC stellte die drittbeste Offensive der gesamten Regular Season.

Shai Gilgeous-Alexander erzielte in den letzten 10 Partien gegen die Pelicans im Schnitt 30 Punkte.

Thunder vs Pelicans Quoten Analyse:

Die Thunder gehen standesgemäß mit einer Siegquote von 1,29 als klarer Favorit in die kommende Partie, auch wenn im ersten Spiel am Ende nur eine 2-Punkte-Führung auf dem Scoreboard stand. Dass die Pelicans in der morgigen Nacht einen Sieg aus Oklahoma City entführen können, wird mit einer Quote von 3,30 als recht unwahrscheinlich eingestuft.

Die Over-/Under-Line im Bereich der Gesamtpunkte für die Begegnung wird bei 210,5 Punkten und Quoten von jeweils 1,90 beziffert. Tatsächlich ist in den laufenden Playoffs eine Wette auf eher punktearme Spiele nicht die schlechteste Idee, da die Referees durchweg eine sehr großzügige Linie verfolgen. So könnte sich zum Beispiel ein „Unter 208,5 Punkte“-Tipp mit einer Quote von 2,10 als sehr lohnende Investition herausstellen, vor allem wenn man diesen mit einem starken Sportwetten Bonus kombiniert.

Thunder vs Pelicans Prognose: Dominieren die Pelicans wieder die Bretter?

Die Thunder taten sich ungewöhnlich schwer im ersten Spiel dieser Postseason und kamen gegen die auf dem Papier klar unterlegenen Pelicans in Bedrängnis. Vor allem das starke Rebounding des Gegners machte dem Team von Trainer Mark Daigneault zu schaffen und ermöglichte diesen viele Second-Chance-Points. Allen voran war hier Jonas Valanciunas zu nennen, der ein starkes Double-Double mit 13 Punkten und 20 Rebounds auflegen konnte.

Zudem wollte der Distanzwurf für das Team aus Oklahoma nicht wie gewohnt durch die Reuse fallen und so stand am Ende eine Wurfquote von nur 31 Prozent für das beste Shooting Team der Regular Season im Spielberichtsbogen. Die Pelicans konnten dies jedoch nicht wirklich bestrafen und verwandelten ihrerseits sogar nur 28 Prozent ihrer Dreier.

Shai Gilgeous-Alexander war wenig überraschend der Topscorer der Partie und markierte 28 Punkte, traf dabei jedoch ungewohnt schwach aus dem Feld und kam nur auf eine Wurfquote von nur 46 Prozent. Auf Seiten der Pelicans konnte sich Trey Murphy III zum besten Punktesammler aufschwingen und verwandelte dabei fünf seiner zwölf Distanzwürfe.

Von der Bank der Pelicans kam jedoch viel zu wenig Unterstützung, um einen Sieg herauszuspielen. So verbuchte die Second Unit der Pels insgesamt nur 18 Punkte im Spiel und wurde hier von den Reservisten der Thunder (26 Punkte) klar geschlagen.

Thunder - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 94:92 Pelicans (H), 135:86 Mavericks (H), 125:107 Bucks (H), 127:89 Spurs (H), 112:105 Kings (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 92:94 Thunder (A), 105:98 Kings (H), 106:110 Lakers (H), 108:124 Lakers (H), 114:109 Warriors (A).

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Pelicans: 94:92 (H), 119:112 (A), 107:83 (A), 106:110 (H), 123:118 (A).

Der Distanzwurf könnte weiterhin eine Problemzone der Thunder in dieser Serie sein, da die starke Defensive der Pelicans in der abgelaufenen regulären Saison vor allem darauf beruhte, ihren Gegnern bei den Dreipunkt-Würfen so gut es geht auf den Füßen zu stehen und diese bei einer Wurfquote von im Schnitt 34,9 Prozent (Platz 2) zu halten.

Die Thunder erzielten in den letzten sechs Partien gegen die Pelicans im Schnitt 6,5 Punkte mehr als der Gegner. In den letzten drei Partien, die allesamt gewonnen wurden, stieg dieser Schnitt sogar auf elf Zähler an. Chet Holmgren erzielte in diesen drei Spielen jeweils mindestens 16 Punkte für sein Team. So könnte sich eine „Holmgren Über 15,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,75 auch für die kommende Partie anbieten und kann auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps abgegeben werden.

Unser Thunder - Pelicans Tipp: Sieg Thunder mit HC -7,5 Punkten

Die Thunder stellen mit Shai Gilgeous-Alexander den mit Abstand besten Spieler beider Teams und haben zudem einen deutlich hochwertigeren Supporting-Cast um den kanadischen Superstar zur Verfügung als der Gegner aus New Orleans. Das Fehlen von Zion Williamson wird auch in der zweiten Partie vor allem in der Offensive der Pels deutlich spürbar sein, weshalb wir einen deutlichen Sieg der Thunder erwarten.