Tottenham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Tottenham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.04.2024 lautet: Im Kampf um die Meisterschaft brauchen die Gunners jeden Punkt. Im Wett Tipp heute dürfte zu Gast beim Erzrivalen aus Tottenham mindestens ein Zähler hinzukommen.

Arsenal hat das Aus in der Champions League gegen die Bayern gut verkraftet. Auf ein 2:0 in Wolverhampton folgte am Dienstag ein souveräner 5:0-Heimsieg im Derby gegen Chelsea. Damit haben die Männer von Coach Mikel Arteta auch vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Schon am Sonntag steht für die Gunners wieder ein Vergleich gegen einen Nachbarn aus der Hauptstadt an. Dieses Mal ist der AFC im Nord-London-Derby zu Gast bei den Spurs.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1.77 bei Happybet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X/2 & beide treffen“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Arsenal auf „DC X/2 & beide treffen“:

Arsenal ist das beste Auswärtsteam der Premier League.

Die Gunners sind seit 7 Gastspielen ungeschlagen und seit 6 Gastspielen ohne Gegentreffer.

Tottenham konnte nur eines der letzten 6 Nord-London-Derbys für sich entscheiden.

Tottenham vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Gunners haben zwar vier Plätze und 16 Punkte Vorsprung auf die Spurs. Doch der AFC tritt im Nord-London-Derby als Auswärtsmannschaft an. Trotzdem sind die Gäste für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die klaren Favoriten.

Für einen Sieg von Arsenal klettern die Quoten auf einen Wert von maximal 1.80. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren durchschnittliche Quoten von 4.27. Für ein Remis steigt der Höchstwert auf eine Quote von 4.10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Arsenal Prognose: Die Spurs wollen in die Königsklasse

Nachdem Tottenham das internationale Geschäft im Vorjahr komplett verpasst hatte, sollte Coach Ange Postecoglou, der im vergangenen Sommer von Celtic Glasgow zu den Spurs wechselte, den Verein am liebsten wieder in die Champions League führen. Bis zum 11. Spieltag stand der THFC größtenteils sogar unter den Top 2 der Premier League. Seitdem haben es sich die Männer aus dem Norden Londons auf dem fünften Rang gemütlich gemacht.

Vier Spieltage vor dem Saisonende hat Tottenham auch einen Platz und sechs Punkte Rückstand auf den Vierten Aston Villa. Doch die Spurs haben im Vergleich zum Kontrahenten noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Die Offensive des Hotspur FC konnte in den letzten 25 PL-Heimspielen immer mindestens einmal treffen. Allerdings wartet die Mannschaft seit 12 Partien vor den eigenen Fans auch auf eine „Weiße Weste“. Nur Burnley und Sheffield (beide einmal) spielten 2023/24 daheim seltener zu null.

Nach dem Aus in der Königsklasse kann sich Arsenal komplett auf die Liga konzentrieren. Schon in der Vorsaison durften die Gunners lange auf die erste Meisterschaft seit 2004 hoffen. Am Ende fehlte der Mannschaft im Duell mit Manchester City aber die Konstanz und die Puste. In diesem Jahr hat das Team von Coach Mikel Arteta auf jeden Fall wieder weitere Fortschritte gemacht. Der AFC stellt im englischen Oberhaus die beste Offensive (82) und die beste Abwehr (26). Vor allem in der Fremde sind die Gunners stark.

Mit 36 Punkten (11S, 3U, 3N) stehen die Londoner auf Platz 1 der Auswärtstabelle. Seit sieben PL-Gastspielen ist Arsenal ungeschlagen. Zudem blieb man auf des Gegners Platz in den vergangenen sechs Partien ohne Gegentor. Kassieren die Gäste auch am Sonntag in Tottenham keinen Gegentreffer, stellen sie einen Rekord von Chelsea (2008) und Manchester United (2009) ein. Auf der Gegenseite war zuletzt Kai Havertz mit sieben Toren und vier Assists in den vergangenen zehn Partien sehr treffsicher.

Tottenham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:4 Newcastle (A), 3:1 Nottingham (H), 1:1 West Ham (A), 2:1 Luton Town (H), 0:3 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:0 Chelsea (H), 2:0 Wolverhampton (A), 0:1 Bayern München (A), 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Arsenal: 2:2 (A), 0:2 (H), 1:3 (A), 3:0 (H), 1:3 (A)

Tottenham entschied nur eines der letzten sechs PL-Duelle gegen Arsenal für sich (1U, 4N). So viele Niederlagen hatten die Spurs gegen die Gunners zuvor in 16 Derbys kassiert. Das Gastspiel in der Vorsaison beim Stadtnachbarn gewann der AFC mit 2:0.

Seit Ende der 80er Jahre entschied Arsenal aber nicht mehr zwei Auswärtspartien in Folge bei Tottenham für sich. Das Hinspiel im Emirates endete mit einem 2:2. Die Hausherren waren zweimal in Führung gegangen. Für die Gäste erzielte Heung-Min Son zwei Tore.

In den letzten sechs Heimspielen des THFC hätten die Wetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ jeweils Erfolg gehabt. Zudem wurden in sieben der vergangenen zehn Vergleiche beider Vereine mehr Tore in der ersten Spielhälfte erzielt.

Unser Tottenham - Arsenal Tipp: „DC X/2 & beide treffen“

Im Nord-London-Derby zwischen den beiden Nachbarn geht es immer heiß her. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Tottenham braucht Punkte für das Champions-League-Ticket und Arsenal darf sich im Meisterschafts-Duell gegen Manchester City keine Patzer leisten.

Am Ende sehen wir die Gäste knapp vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat mit der guten Auswärtsbilanz der Gunners und dem direkten Vergleich zu tun. Allerdings dürfte die Zu-Null-Serie des AFC auf des Gegners Platz zu Ende gehen.