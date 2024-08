US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 31.08.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 14:37 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Samstag, den 31.08.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Verbessert Daniil Medvedev seine Aufschlagquote?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 31.08.2024 lauten: Im Wett Tipp heute gestehen wir Jannik Sinner einen weiteren Sieg ohne Satzverlust, lassen Daniil Medvedev gegen Flavio Cobolli aber etwas länger schwitzen.

Am 6. Tag der US Open 2024 bestreiten mehrere Top-10-Spieler ihre jeweiligen Drittrunden-Matches. In unserer Jannik Sinner Christopher O‘Connell Prognose trauen wir dem Weltranglisten-Ersten einen schnellen Sieg zu. Daniil Medvedev hingegen muss gegen Flavio Cobolli mindestens einen vierten Satz bestreiten.

Für die Begegnung zwischen Alex de Minaur und Daniel Evans stellen wir uns ebenfalls auf ein längeres Match ein, indem beide Spieler ihre Momente haben werden.

Jannik Sinner vs Christopher O‘Connell Prognose: Unantastbar

Auf dem Court liefert Jannik Sinner weiterhin ab. Gegen Alex Michelsen brauchte der Weltranglisten-Erste nur etwas mehr als 1,5 Stunden, bis er dem Lokalmatador das Ticket für die nächste Runde entzogen hatte. Nachdem der erste Satz noch verhältnismäßig knapp ausfiel (6:4), gab Sinner in den beiden folgenden Sätzen nur noch zwei Games ab (6:0, 6:2).

Der Südtiroler absolvierte nicht mehr als 24 Games gegen Alex Michelsen und fuhr mit diesem Erfolg den 50. Saisonsieg ein. 30 davon erarbeitete sich der Australian-Open-Champion in diesem Jahr auf Hartplätzen - alleinige Spitze auf der gesamten Tour.

Sein Drittrunden-Match sollte dem 23-Jährigen ebenfalls wenig bis keine Probleme bereiten. Bereits in Miami trafen die beiden Kontrahenten aufeinander. Damals gewann Sinner glatt mit 2:0 (6:4, 6:3). Ebenso wie bei den US Open trugen die beiden ihr letztes Match auf einem Hartplatz aus.

Christopher O‘Connell hatte bis zum Start der US Open 2024 nur elf Siege auf Tour-Ebene eingefahren und belegt derzeit den 87. Platz in der ATP-Weltrangliste. Dem 30-Jährigen können wir in unserem Jannik Sinner Christopher O‘Connell Wett Tipp heute deshalb keine Hoffnung geben.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Unter 28,5 Games“ mit einer Quote von 1,80 bei Tipwin!

Darum tippen wir bei Jannik Sinner vs Christopher O‘Connell auf „Unter 28,5 Games“

Sinner brauchte für seinen Sieg in der 2. Runde nur 24 Games (3:0 vs. A. Michelsen).

Sinner gewann in diesem Jahr bereits in Miami mit 2:0 gegen O‘Connell.

Sinner hat in diesem Jahr die meisten Hartplatz-Siege aller Tour-Spieler errungen (30).

Jannik Sinner - Christopher O‘Connell Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: A. Michelsen (3:0), M. McDonald (3:1), F. Tiafoe (2:0), A. Zverev (2:1), A. Rublev (2:1)

Letzte 5 Spiele O‘Connell: : Belluccio (3:1), N. Jarry (3:1), A. Rinderknech (0:2), S. Kirchheimer (2:0), A. Rinderknech (0:1 RET.)

Letzte Spiele Sinner vs. O‘Connell: 2:0, 0:2

Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev Prognose: Ein neuer Gegner

Noch nie standen sich Flavio Cobolli und Daniil Medvedev in einem Match auf ATP-Ebene gegenüber. Das ändert sich in der dritten Runde der US Open 2024, die der Russe nun schon zum siebten Mal in Folge erreicht hat.

Cobolli ist mit seinen 22 Jahren ein aufstrebender Spieler, der bereits bis auf Rang 31 der ATP-Weltrangliste vorgedrungen ist und beim Turnier in Washington überzeugt hat. Dort gewann er bis zum Finale jedes Spiel und unterlag erst dort mit 1:2 gegen Sebastian Korda.

Für Medvedev, dem US-Open-Sieger von 2021, wird es kein einfaches Duell. Der Weltranglisten-Fünfte erlaubte sich in der dritten Runde zehn Doppelfehler (8 Asse) und brachte weniger als die Hälfte seiner ersten Aufschläge ins Feld (47 Prozent).

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev auf „Über 3,5 Sätze“

Cobolli erreichte in Washington (Hardcourt) das Finale.

Medvedev haderte in der 2. Runde mit seinem Aufschlag (10 Doppelfehler).

Cobolli schlug bei seinem letzten Turnier (ATP-Masters Cincinnati) Tommy Paul (2:1).

Flavio Cobolli - Daniil Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cobolli: Z. Bergs (3:1), J. Duckworth (3:1), (2:1), H. Hurkacz (1:2), L. Darderi (2:0 RET.), T. Paul (2:1).

Letzte 5 Spiele Medvedev: F. Marozsan (3:0), D. Lajovic (3:1 RET.), J. Lehecka(0:2), A. Davidovich Fokina (1:2), F. Auger-Aliassime (0:2)

Letzte Spiele Cobolli vs. Medvedev: -

Alex de Minaur vs Daniel Evans Prognose: Überraschungspotenzial

In diesem Match sind mehrere Szenarien denkbar. Ausgeschlossen ist auch ein Sieg für Daniel Evans nicht. Der Brite gewann die letzten drei Aufeinandertreffen gegen Alex de Minaur (2:1, 2:1, 2:0) und warf bereits Karen Khachanov (3:2) in der ersten Runde aus dem letzten Grand Slam des Jahres.

Der 34-Jährige bewegt sich mittlerweile zwar deutlich außerhalb der Top 100 (184.), kratzte aber erst im vergangenen Jahr an den Top 20 der Welt (21.). Vergangenes Jahr war für den Briten ebenfalls in der dritten Runde Schluss, jedoch gewann er gegen Carlos Alcaraz immerhin einen Satz (1:3).

Die ersten drei Major-Turniere des Jahres beendete Alex de Minaur nie vor der vierten Runde. Zuletzt erreichte er bei den French Open und in Wimbledon sogar das Viertelfinale. Dementsprechend wird der Weltranglisten-Zehnte bei Winamax favorisiert.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,80 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Alex de Minaur vs Daniel Evans auf „Über 3,5 Sätze“

Evans gewann die letzten 3 Duelle gegen de Minaur.

In diesem Jahr erreichte de Minaur bei allen 3 vorherigen Grand-Slam-Turnieren mindestens die 4. Runde.

Evans schlug in der 1. Runde bereits Karen Khachanov (3:2).

Alex de Minaur - Daniel Evans Statistik & Bilanz: