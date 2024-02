VfB Stuttgart - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 11.02.2024

Unser VfB Stuttgart - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2024 lautet: Die Schwaben spielen bisweilen eine starke Saison und kämpfen sogar um die Champions-League-Qualifikation. In unserem Wett Tipp heute wird der VfB seiner Favoritenrolle gegen Mainz gerecht.

Die Recken aus Stuttgart liegen 14 Ränge vor den Mainzern in der Tabelle. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu „Sieg Stuttgart (Handicap -1)“ mit einer Quote von 2,10 bei Oddset .

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Mainz auf „Sieg Stuttgart (Handicap -1)“:

VfB Stuttgart vs Mainz Quoten Analyse:

VfB Stuttgart vs. Mainz Prognose: Gelingt Mainz-Coach Jan Siewert der erste Dreier?

Serhou Guirassy ist mit 17 Toren Stuttgarts bester Angreifer. Doch auch der deutsche Neuner Deniz Undav kommt mehr und mehr in Fahrt. Vier Tore an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen sprechen für sich.

In der vergangenen Saison landete Mainz im gesicherten Mittelfeld (9) und musste sich nicht mit dem Klassenerhalt auseinandersetzen. Ganz anders schaut es jedoch in der aktuellen Spielzeit aus. Mit mageren zwölf Zählern ist Mainz auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand aufs rettende Ufer ist mittlerweile auf sechs Punkte angewachsen.

In der Ferne wartet der FSV weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach sechs Remis am Stück musste zuletzt in Frankfurt ein knapper 0:1-Misserfolg akzeptiert werden. Offensiv lieferten die Recken vom Rhein auswärts keinen guten Eindruck ab und erzielten lediglich acht Tore. In 40 Prozent der Fernduelle wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr kassierte mehr als doppelt so viele Gegentore (17), wie auswärts Tore erzielt wurden (8).