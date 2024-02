Werder Bremen - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten|10.2.24

Unser Werder Bremen - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Bis auf Leverkusen (20) ist keine Mannschaft innerhalb der Bundesliga länger ungeschlagen als Bremen und Heidenheim (je 7). Das erarbeitete Selbstvertrauen und die verbesserten Defensiven spielen in unserem Wett Tipp heute eine große Rolle.

Als einziges Team der Bundesliga gewann der SV Werder Bremen bisher jedes Rückrundenspiel (3). Eine längere Siegesserie gelang den Hausherren zuletzt vor fast fünf Jahren (März 2019). Die Zahl drei ist beim Aufsteiger aus Heidenheim ebenfalls präsent. Erstmals in dieser Spielzeit blieb der 1. FCH drei Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen. Wir erwarten ein völlig anderes Spiel als noch in der Hinrunde (4:2 Sieg Heidenheim).

Für unseren Wett Tipp heute spielen wir den Wett Tipp heute auf „Unter 2,5 Tore“, für den ihr bei Happybet eine Quote von 2,15 findet.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Heidenheim auf „Unter 2,5 Tore“:

Werder Bremen ließ in 2 der letzten 3 Ligaspiele kein Gegentor zu.

Heidenheim teilte an den letzten 4 Spieltagen mit jeweils Unter 2,5 Toren die Punkte.

Heidenheim erzielte in 80 Prozent seiner Auswärtsspiele Unter 1,5 Tore.



Werder Bremen vs Heidenheim Quoten Analyse:

Das Weserstadion ist für den SVW eine wahre Wohlfühl-Oase, in der die Grün-Weißen den Großteil ihrer Punkte holen (17/26). Fünf der bisherigen sieben Saisonsiege fuhren Ole Werner und seine Spieler im eigenen Stadion ein. Nach dieser Serie können wir verstehen, dass ein Sportwetten Anbieter Bonus für die maximale Siegquote von 1,83 ein Thema ist.

Besonders, da Heidenheim nur eines von zehn Auswärtsspielen in dieser Saison gewonnen hat. Allerdings reist der Aufsteiger nach drei ungeschlagenen Gastauftritten in Serie nicht nur als Punktelieferant an die Weser. Wiederholt der 1. FCH den Hinspiel-Erfolg, belohnen euch die Buchmacher maximal mit einer Quote von 4,33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Heidenheim Prognose: Verbesserte Abwehrreihen

Normalerweise wurde in den letzten Jahren viel über die luftige Verteidigung der Grün-Weißen diskutiert. Aktuell sollte die Defensive der Hausherren mit positiven Worten beschrieben werden, denn der SVW hielt in zwei von drei Rückrunden-Spielen die Null.

Neben der verbesserten Abstimmung auf dem Feld ist der Wechsel im Tor für diesen Aufschwung relevant. Michael Zetterer kratzt mit 4,9 verhinderten Toren (4.) an den drei besten Torhütern dieser Kategorie. Vier seiner 13 Saisonspiele schloss der Schlussmann der Hanseaten ohne Gegentor ab.

Die zunehmende Stabilität der Bremer Hintermannschaft ist elementar für die sieben ungeschlagenen Liga-Spiele in Serie. Werder hielt die Konkurrenz an den vergangenen fünf Spieltagen jeweils bei Unter 1,5 Toren.

Ebenso wie Bremen sind die Gäste seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Heidenheim teilte sich an den vergangenen vier Spieltagen stets die Punkte und ging jeweils mit Unter 1,5 Gegentoren vom Feld. Jüngst verhinderte der Aufsteiger gegen den BVB zum fünften Mal in dieser Spielzeit ein Gegentor.

Werder Bremen - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:0 Mainz (A), 3:1 Freiburg (H), 1:0 Bayern (A), 1:1 Bochum (A), 1:3 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:0 Dortmund (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 Köln (A), 2:0 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Heidenheim: 2:4 (A), 1:2 (A), 3:0 (H), 2:2 (A), 0:0 (A).



In der Hinrunde war der SVW noch der einzige Bundesligist, der gegen beide Aufsteiger eine Niederlage einstecken musste (jeweils 2:4). Diese Erinnerungen sind bei den Fans längst verblasst, besonders die Heimstärke Werders spricht für den vierten Sieg in Serie.

Der SVW holte fünf der sieben Saisonsiege daheim und sammelte damit deutlich mehr Punkte im Weserstadion (17) als auf den gegnerischen Plätzen (9). Bremen könnte den sechsten Sieg durchaus folgen lassen, denn durchschnittlich erzielte die Werner-Elf 1,80 Tore pro Heimspiel, während Heidenheim auswärts nur 1,00 Treffer pro Partie erzielte.

Außerdem durchbrechen die Grün-Weißen in 70 Prozent ihrer Heimspiele die Grenze von Über 1,5 Toren. Das gelang der Mannschaft von Frank Schmidt nur in 20 Prozent der Auswärtsspiele. Insofern ist ein „Sieg Werder Bremen“ eine spielbare Option. Vor allem die Quote von 1,80 bei Happybet hat es uns angetan und ist nach drei siegreichen Bundesliga-Spielen in Folge beachtlich.

Unser Werder Bremen - Heidenheim Tipp: Unter 2,5 Tore

Bremen schloss vier der letzten fünf Spieltage mit Unter 2,5 Toren in der Partie ab. Noch etwas häufiger schafften es zuletzt die Gäste rund um Trainer Schmidt, die zuletzt fünf von sechs Partien bei Unter 2,5 Toren hielten.