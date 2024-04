West Ham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser West Ham - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.04.2024 lautet: Sowohl die Hammers als auch die Reds haben in den letzten Partien viele Punkte liegen gelassen. Die Gäste dürften im Wett Tipp heute am ehesten einen Ausweg aus der Ergebniskrise finden.

Eigentlich wollten die Spieler des Liverpool FC ihren Trainer Jürgen Klopp nach dieser Saison mit möglichst vielen Titeln verabschieden. Zwischenzeitlich war sogar das Quadruple möglich. Doch wie es aussieht, bleibt es lediglich beim Erfolg im Ligapokal. Denn in der Europa League haben sich die Reds gegen Atalanta Bergamo im Viertelfinale verabschiedet.

In der Premier League ließ man durch gerade mal vier Punkte aus den letzten vier Spielen viel zu viele Zähler liegen. In der Liga muss der LFC nun erstmal wieder in die Spur kommen. Am Samstag sind die Roten zu Gast bei West Ham.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1.78 bei Betano die Wette „Doppelte Chance X/2 & beide treffen“.

Darum tippen wir bei West Ham vs Liverpool auf „DC X/2 & beide treffen“:

West Ham hat 12 der letzten 14 PL-Duelle gegen Liverpool verloren.

Die Hammers stehen in der Rückrundentabelle nur auf Platz 15.

In 7 der letzten 9 Vergleiche beider Teams hätte die Wette „Beide treffen“ Erfolg gehabt.



West Ham vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Reds haben in der Tabelle sechs Plätze und 26 Punkte Vorsprung auf die Hammers. Zusammen mit dem direkten Vergleich ergibt das für die West Ham vs Liverpool Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Auswärtssieg bezahlen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz nur Quoten von knapp über 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren den fünffachen Wetteinsatz zurück.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Liverpool Prognose: Wer kann im Endspurt nochmal Gas geben?

Auch West Ham macht aktuell keine gute Phase durch. In der Europa League scheiterten die Männer von Coach David Moyes im Viertelfinale an Bayer Leverkusen. In der Liga konnten die Hammers nur eines der letzten acht Spiele für sich entscheiden (5U, 2N). Besonders bitter waren die letzten zwei Partien: Zunächst kassierten die Londoner eine 0:2-Heimpleite im Derby gegen Fulham und im nächsten Vergleich gegen einen Nachbarn aus der Hauptstadt setzte es ein 2:5 bei Crystal Palace.

So ist der WHUFC auf Rang 8 abgerutscht. Der Rückstand auf den Conference-League-Platz beträgt auch schon fünf Punkte. Daheim konnte West Ham in 17 Versuchen gerade mal sechs Siege feiern. In der Tabelle der Rückrunde steht die Mannschaft mit lediglich drei Erfolgen und 15 Zählern sogar nur auf Rang 15. Im Osten von London soll wohl schon ein Nachfolger für Coach David Moyes gesucht werden. Der Vertrag mit dem aktuellen Trainer läuft sowieso im Sommer aus.

Im FA Cup war Liverpool Mitte März mit 3:4 nach Verlängerung im Viertelfinale zu Gast beim Erzrivalen Manchester United ausgeschieden. Einen möglichen Titel in der Europa League hatten die Reds danach durch eine 0:3-Heimpleite in der Runde der letzten Acht bereits im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo verspielt. Und das 0:2 am Mittwoch im Merseyside Derby beim Nachbarn Everton dürfte auch alle Hoffnungen auf den zweiten Meistertitel unter Jürgen Klopp zunichte gemacht haben.

Mit vielen Fehlpässen und einem mangelhaften Gegenpressing spielte der LFC den abstiegsbedrohten Toffees in die Karten. Auch in die Zweikämpfe gingen die Gäste nicht mit der nötigen Härte. Arsenal ist in der Tabelle nun auf drei Punkte davongezogen. Manchester City steht zwar -Stand Donnerstag- einen Punkt hinter den Reds, kann mit zwei Nachholspielen aber noch komplett enteilen. Mit 42 Punkten ist Liverpool immer noch das beste Heimteam der PL. In der Fremde reichen 32 Zähler (9S, 5U, 3N) für Rang 3.

West Ham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:5 Crystal Palace (A), 1:1 Leverkusen (H), 0:2 Fulham (H), 0:2 Leverkusen (A), 2:1 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:2 Everton (A), 3:1 Fulham (A), 1:0 Atalanta Bergamo (A), 0:1 Crystal Palace (H), 0:3 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele West Ham vs Liverpool: 1:5 (A), 1:3 (A), 1:2 (H), 0:1 (A), 0:1 (A)



Dieses Duell gab es 2023/24 schon zweimal. Im Hinspiel der laufenden PL-Saison feierte Liverpool einen 3:1-Heimsieg. Zudem gab es an der Anfield Road im Ligapokal einen 5:1-Erfolg der Reds.

Zum elften Mal stehen sich beide Mannschaften nun innerhalb einer Spielzeit dreimal gegenüber. Noch nie konnte der LFC alle drei Vergleiche mit den Hammers in einer Saison für sich entscheiden.

Dabei hat der WHUFC 12 der vergangenen 14 Premier-League-Partien gegen Liverpool verloren (1S, 1U). Auch Jürgen Klopp kann nur gegen Crystal Palace (13) mehr Siege vorweisen als gegen West Ham (12).

In den jüngsten neun Aufeinandertreffen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ siebenmal Erfolg gehabt. Auch dieses Mal sind „Weiße Westen“ unwahrscheinlich. So bekommt ihr bei Bet365 für Tore auf beiden Seiten lediglich eine Quote von 1,50.

Noch besser spielt sich dieser Tipp in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Bonus.

Unser West Ham - Liverpool Tipp: „DC X/2 & beide treffen“

Ein Ergebnistipp bei dieser Partie fällt nicht leicht. Beide Teams stecken aktuell in einer kleinen Krise. Doch am Ende sprechen dann doch deutlich mehr Faktoren für Liverpool - sei es die Qualität, die Tabelle oder der direkte Vergleich.

Da den Reds im Endspurt aber etwas die Puste ausgeht und man noch nie in einer Saison drei Siege gegen West Ham feiern konnte, trauen wir den Hausherren unter Umständen ein Remis zu. So ergänzen wir unseren Tipp mit dem Zusatz „Beide Teams treffen“.