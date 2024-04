West Ham - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2024

Unser West Ham - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.04.2024 lautet: Die Hammers spielen im Vergleich zur letzten Saison eine ordentliche Spielzeit und haben noch alle Chancen auf einen europäischen Startplatz. Mit Tottenham wartet jedoch ein starker Gegner, den wir in unserem Wett Tipp heute leicht favorisieren.

Die Hotspurs stehen momentan auf dem fünften Platz der Tabelle und haben drei Punkte Rückstand auf den letzten Champions-League-Startplatz der englischen Premier League. West Ham United belegt derweil den siebten Platz der Tabelle und hat schon 12 Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner, dürfte diesem bei einem Spiel mehr auf dem Konto also vermutlich nicht mehr gefährlich werden können.

Wir erwarten ein spannendes Match im London Derby und sehen die Gäste etwas im Vorteil, daher entscheiden wir uns für eine „DC X2 & Beide Teams treffen“-Wette mit einer Quote von 1,90 bei Betway.

Darum tippen wir bei West Ham vs Tottenham auf „DC X2 & Beide Teams treffen“:

In den letzten fünf Spielen von West Ham trafen beide Teams.

In zehn der letzten zwölf Spiele von Tottenham konnten beide Teams mindestens einmal treffen.

Tottenham verlor nur zwei der letzten zehn Spiele.



West Ham vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Buchmacher können für das kommende Match keinen klaren Favoriten ausmachen, sehen die Gäste jedoch auch etwas im Vorteil. Eine Wette auf einen Sieg der Hammers bekommt daher eine etwas höhere Quote von 3,00 zugewiesen, während die Quote für einen Sieg der Hotspurs bei 2,15 liegt.

Als wahrscheinlichster Torschütze im Spiel wird Heung-min Son erachtet. Die Quote für einen Treffer des Südkoreaners liegt bei 2,20. Auf Seiten von West Ham werden Jarrod Bowen die größten Chancen auf einen eigenen Treffer gegeben, die Quote für die entsprechende Wette liegt hier bei 2,40.

Wenn ihr im kommenden Duell an einen Treffer der beiden Außenstürmer glaubt, könnt ihr eure Wette mit dem tollen Betway Bonus noch etwas lukrativer gestalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Tottenham Prognose: Wer gewinnt das London Derby?

Die Hammers dürften nach dem 14. Platz in der letzten Saison mit dem aktuellen Stand in der laufenden Spielzeit zufrieden sein. Von den letzten fünf Ligaspielen wurde nur eines verloren, bei jeweils zwei Siegen und Remis. Zudem konnte das Viertelfinale in der Europa League klar gemacht werden.

Im Schnitt fallen in dieser Saison in den Spielen von West Ham 3,4 Treffer, was die durchaus vorhandenen defensiven Defizite im Spiel der Hammers aufzeigt. Das Torverhältnis ist mit 49:54 Toren leicht negativ, sodass es uns auch im kommenden Spiel wundern würde, wenn die Gastgeber eine Weiße Weste wahren könnten.

Die Tottenham Hotspurs reisen mit einer ordentlichen Offensive an und erzielten in 30 Spielen 61 Tore. Heung-min Son kommt in dieser Saison auf 15 Treffer und acht Torvorlagen, führt damit die vereinsinterne Rangliste in beiden Kategorien an und war an über einem Drittel aller Tore direkt beteiligt.

In den 15 absolvierten Auswärtsspielen mussten die Hotspurs erst drei Niederlagen einstecken, spielten jedoch schon fünf Mal Remis. In den letzten 12 Partien der Hotspurs fielen immer mindestens drei Treffer, so könnte sich auch eine „Über 2,5 Tore“-Wette als durchaus lohnend herausstellen, wobei die Quote mit 1,37 bei Interwetten auch recht niedrig angesetzt ist. Alles Wissenswerte zum Top-Anbieter findet ihr in unserem Interwetten Test.

West Ham - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:4 Newcastle (A), 1:1 Aston Villa (H), 5:0 Freiburg (H), 2:2 Burnley (H), 0:1 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:1 Luton (H), 0:3 Fulham (A), 4:0 Aston Villa (A), 3:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (H).

Letzte 5 Spiele West Ham vs. Tottenham: 2:1 (A), 0:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (A).



Insgesamt kam es in der obersten englischen Spielklasse schon 121 Mal zum Duell zwischen West Ham und Tottenham. Die Bilanz zeigt sich dabei mit 42 Siegen für die Hammers, bei 52 Niederlagen und 27 Unentschieden, recht ausgeglichen.

In den letzten zehn Begegnungen konnten die Männer von West Ham immerhin vier Siege einfahren und verloren ebenfalls vier Mal. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2,9 Tore.

In den letzten fünf Spielen kommt Jarrod Bowen auf Seiten der Hammers auf vier Tore und zwei Torvorlagen. Auf Seiten der Hotspurs konnte Heung-min Son in drei der letzten vier Partien ein Tor erzielen und legte seinen Kameraden zudem zwei Treffer auf. Der brasilianische Mittelstürmer Richarlison wartet hingegen seit vier Spielen auf ein eigenes Tor, sodass eine „Richarlison trifft“-Wette mit einer Quote von nur 2,30 gut überlegt sein sollte.

Unser West Ham - Tottenham Tipp: DC X2 & Beide Teams treffen

Die Hammers konnten nur in drei der 15 Heimspiele in dieser Saison keinen eigenen Treffer erzielen, während die Tottenham Hotspurs in nur einem ihrer Auswärtsspiele ohne einen Torerfolg blieben. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis im kommenden Duell, sehen die Gäste aufgrund der defensiven Anfälligkeit von West Ham leicht im Vorteil.