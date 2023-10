Wiesbaden – Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Der SV Wehen Wiesbaden sorgte kürzlich mit einem 2:0 beim Tabellenvorletzten Osnabrück im Aufsteigerduell für eine Überraschung. Dabei spielte der frühe Treffer von Hyun-ju Lee den Gästen in die Karten. Robin Heußer machte in Halbzeit 2 den Sack zu.

Der SVWW ist in diesem Duell zu favorisieren. Wobei aufgrund mangelnder Heimstärke ein Remis mit weniger als 3,5 Toren nicht auszuschließen ist. Für diesen Spielausgang offeriert Betano eine Quote von 2,00 .

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Rostock auf „DC 1/X & weniger als 3,5 Tore“:

Wiesbaden vs Rostock Quoten Analyse:

Auf heimischem Boden legten die Hessen bisher eine defensive Spielausrichtung an den Tag und absolvierten alle fünf Liga-Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren. Dennoch lassen die Bookies, darunter auch der eine oder andere mit einer Freebet im Gepäck, das Pendel leicht in Richtung drei oder mehr Treffer ausschlagen. Zudem wird von Toren auf beiden Seiten ausgegangen.

Wiesbaden vs. Rostock Prognose: Gelingt Wiesbaden der dritte Heimsieg in Folge gegen Hansa?

Als Aufsteiger sind die Ambitionen der Wiesbadener in dieser Spielzeit recht niedrig angesetzt und zielen in erster Linie auf den Klassenerhalt ab.

Nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück feierten die Hessen kürzlich im Aufsteigerduell beim VfL Osnabrück einen 2:0-Triumph und klettern in der Tabelle auf Rang 13.

Wenngleich nur eines der bisherigen fünf Heimspiele verloren ging, ist mit sechs erbeuteten Zählern noch Luft nach oben. Die Rot-Schwarzen traten bisweilen in der Brita-Arena sehr defensiv in Erscheinung. Alle Duelle endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Wiesbaden - Rostock Statistik & Bilanz:

Die Hanseaten sind auswärts stark in die Saison gestartet und setzten sich beim Aufsteiger Elversberg mit 2:1 durch. Im Anschluss kamen gegen den HSV (0:2), Kaiserslautern (1:3) und Greuther Fürth (0:1) drei Niederlagen in der Ferne zustande. In zwei der jüngsten drei Paarungen auf gegnerischem Terrain wurde ein eigener Treffer verpasst. Darüber hinaus endeten zwei der letzten drei Liga-Auswärtsspiele mit weniger als 2,5 Toren. Dem Angriff mangelt es bei drei Auswärtstoren in vier Partien deutlich an Zug zum Tor.