Wolverhampton - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2024

Unser Wolverhampton - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.04.2024 lautet: Die Gunners wollen nach drei Pflichtspielen ohne Erfolg schnellstmöglich wieder auf die Siegerstraße zurück. Das sollte im Wett Tipp heute am Ende auch klappen.

In der vergangenen Saison fehlten Arsenal im Endspurt die nötige Erfahrung und die Puste. So standen die Gunners trotz einer tollen Spielzeit schließlich mit leeren Händen da. Dieses Schicksal droht auch in diesem Jahr. Nach dem 0:1 bei den Bayern sind die Londoner im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden. Nach dem 0:2 daheim gegen Aston Villa hat die Elf von Mikel Arteta auch die Tabellenführung in der Premier League verloren. Zu Gast in Wolverhampton gilt es nun, die dritte Enttäuschung innerhalb einer Woche zu vermeiden.

Wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Arsenal auf „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“:

Arsenal ist das beste Auswärtsteam der Premier League.

Die Wolves haben die letzten 5 PL-Duelle gegen die Gunners alle verloren.

Die Londoner sind seit 6 PL-Gastspielen ungeschlagen und seit 5 PL-Auswärtspartien ohne Gegentor.

Wolverhampton vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Wolves stehen auf Platz 11 der PL-Tabelle und empfangen den Zweiten. Der Heimvorteil scheint dagegen keine so große Rolle zu spielen. Denn die besten Buchmacher, die euch auch mit den besten Sportwetten Apps versorgen, haben sich eine klare Meinung gebildet.

Denn bei der Wolverhampton vs Arsenal Prognose schaffen es die Quoten für einen Auswärtssieg kaum über die Marke von 1,40. Dafür sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 8,06 die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Arsenal Prognose: Bauen die Gunners die Auswärtsbilanz aus?

Kurz vor Beginn der Saison 2023/24 trat bei den Wolves Coach Julen Lopetegui von seinem Amt zurück. Als Nachfolger wurde Gary O‘Neil verpflichtet. Unter dem ersten englischen Trainer des Vereins seit 2016 läuft es für Wolverhampton ganz ordentlich. Anfang März standen die Wanderers sogar auf Rang 9 und hatten nur sechs Punkte Rückstand auf den Conference-League-Rang. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft aber nun schon auf einen Sieg (2U, 2N). Damit ist man auf Rang 11 abgerutscht.

In den ersten zehn Heimspielen unter O‘Neil hatte der WWFC lediglich zwei Pleiten kassiert (5S, 3U). Nun kamen in den vergangenen fünf Partien im heimischen Molineux aber drei Niederlagen dazu (2S). Gegen Teams aus den Top 2 der Premier-League-Tabelle konnte der Verein in dieser Saison aber schon zwei Heimerfolge feiern: So gab es zunächst im September ein 2:1 gegen Spitzenreiter Manchester City und dann im November ein 2:1 gegen den damaligen Tabellenzweiten Tottenham.

Gegen die Bayern hatten die Gunners nur die ersten 20 Minuten des Hinspiels dominiert und dabei auch lediglich einen Treffer erzielt. In der restlichen Zeit blieb Arsenal insgesamt zu passiv und nutzte auch seine wenigen Chancen nicht. Hinzu kamen zu viel Nervosität und zu viele Fehler. Auch beim 0:2 gegen Aston Villa in der Liga waren die Londoner in beiden Strafräumen zu fahrlässig und verloren immer mehr die Kontrolle. Doch nach diesen beiden Rückschlägen ist die Saison noch nicht verloren.

Die Heimpleite gegen die Villans war die erste PL-Niederlage im Kalenderjahr 2024. Der Rückstand auf Man City beträgt nur zwei Punkte. Die Gunners haben immer noch die zweitbeste Offensive (75 Tore) und die zweitbeste Chancenverwertung. Auf der Gegenseite sind 26 Gegentreffer und 14 Weiße Westen die Bestwerte. Zudem hat kein Team in der Fremde mehr Punkte gesammelt als die Truppe von Coach Arteta. Auswärts ist man seit sechs Liga-Gastspielen ungeschlagen und seit fünf PL-Auswärtspartien ohne Gegentor.

Wolverhampton - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 2:2 Nottingham Forest (A), 1:2 West Ham (H), 1:1 Burnley (A), 0:2 Aston Villa (A), 2:3 Coventry City (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Bayern München (A), 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Bayern München (H), 3:0 Brighton (A), 2:0 Luton Town (H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Arsenal: 1:2 (A), 0:5 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 0:1 (H)

In der Saison 2020/21 hatten die Wolves noch beide Spiele in der Premier League gegen Arsenal gewonnen. Seitdem ist Wolverhampton gegen die Gunners aber in fünf Liga-Partien ohne Punkt. Auch im heimischen Molineux mussten die Wanderers in den jüngsten neun Partien gegen die Londoner sieben Niederlagen hinnehmen (2S). Auf der Gegenseite hat der AFC seit 32 Pflichtspielen gegen den WWFC immer mindestens einen Treffer erzielt.

Das Hinspiel im Emirates ging mit 2:1 an die Hausherren. Schon nach 13 Minuten lagen die Gäste mit 0:2 zurück. Die Abwehr von Arsenal war auswärts zuletzt eine Bank. Gewinnen die Gäste am Samstag auch zu Null, gibt dies bei Betway eine Quote von 2,25. Einen Tipp bei diesem Anbieter könnt ihr einfach und komfortabel mobil mit der Betway App abgeben.

Unser Wolverhampton - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore

Arsenal muss aufpassen, dass der Abstand zu Manchester City in der Premier League nicht noch größer wird. Am Samstag dürfte das aber nicht passieren. Die Gunners sind 2024 auswärts noch ungeschlagen und bestechen vor allem in der Fremde mit ihrer Abwehr. Zudem müssen die Londoner eine Reaktion auf die letzten zwei Pleiten zeigen. Da die Wolves aktuell nicht wirklich form- oder heimstark sind und auch der direkte Vergleich für die Gäste spricht, rechnen wir mit einem Dreier für die Truppe von Coach Arteta.