French Open heute live: Halbfinale Alcaraz - Sinner im TV, Stream und Ticker

So können Sie die French Open heute live sehen:

Während der 22 Jahre alte Sinner im Viertelfinale den Bulgaren Grigor Dimitrow ausgeschaltet hatte, war der ein Jahr jüngere Alcaraz gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas erfolgreich geblieben und damit angesichts seines 50. Siegs bei einem Grand Slam auch zum fünften Mal in ein Halbfinale bei einem der wichtigsten Major-Turniere eingezogen.

French Open: Endspiel dann gegen Zverev?

Dessen Sieger trifft im Endspiel möglicherweise auf den Deutschen Alexander Zverev, der sich im Anschluss (nicht vor 17.30 Uhr) mit dem Norweger Casper Ruud auseinandersetzen muss. Der Olympiasieger aus Hamburg steht zum vierten Mal in Folge unter den besten vier in Paris, will endlich ins Finale einziehen.