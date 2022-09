US Open: Jule Niemeier - bald die Nummer eins in Deutschland?

Diese Coolness ist jedoch auch ein Ergebnis ihres großen Repertoires an Schlägen und Taktik auf dem Platz. Mal serviert sie mit Kick und Slice, mal platziert sie den Ball zielsicher in der Ecke. Sie kann aber auch den harten Aufschlag auf den Körper. „Ich versuche, auf dem Platz kreativ zu sein“, unterstrich sie diesen Eindruck der Vielseitigkeit. „Natürlich kann ich schnell spielen, ich kann langsamer spielen, den Slice benutzen, Dropshots. Das ist es, was ich versuche, einfach ein bisschen Abwechslung auf den Platz zu bringen, damit der Gegner nicht weiß, was auf ihn zukommt.“