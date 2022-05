BVB: Nach Haaland-Abgang: Die Nachfolge-Kandidaten mit Jovic, Haller, Schick

Auch dieser Name ist den meisten Fans in Deutschland wohl noch nicht so geläufig. In Frankreich aber zählt der 19-Jährige zu den heißesten Entdeckungen dieser Saison. Für Stade Reims erzielte der Mittelstürmer schon neun Tore in 22 Spielen. Das Problem für den BVB: Er soll nach Medienberichten nicht der einzige Interessent sein, und Reims soll bereits am Ablöserad drehen. Derzeitiger Stand: 40 Millionen.