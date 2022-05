FC Bayern: Gnabry enttäuscht - -Real Madrid nach Mbappé-Fiasko nun am Drücker?

SPORT1 hatte bereits im Februar vom Interesse an dem Star des FC Bayern berichtet ( FC Bayern: Real Madrid bei Gnabry in Lauerstellung - droht der nächste Fall Alaba? (sport1.de) – allerdings mit der Angabe, dass Real den deutschen Nationalspieler vorzugsweise nach dessen Vertragsende in München (30. Juni 2023) ablösefrei unter Vertrag nehmen würde. Konkrete Gespräche zwischen Real und Gnabrys Management hat es noch nicht gegeben – weil der Fokus der Spanier voll und ganz auf Mbappé lag.