FC Bayern: Mathys Tel fast ganz oben - die teuersten Teenie-Transfers mit Davies, Sanches, Coman

Bereits mit der fixen Ablösesumme steigt Tel in der Rangliste von Bayerns Rekordtransfers in der Altersgruppe unter 20 Jahren weit oben ein. Nur ein Talent, das bei der Europameisterschaft 2016 für Furore gesorgt hatte, war für noch mehr Geld an die Säbener Straße gewechselt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)