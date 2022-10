Transfers: Kane stoppt Vertragsgespräche mit Tottenham - Fingerzeig für Bayern?

Beim FC Bayern wird man diese Entwicklung genau verfolgen, denn nach SPORT1-Informationen ist Kane ein Thema an der Säbener Straße. Der Name des Torjägers wurde bereits in diesem Sommer bei den Bayern diskutiert, allerdings nicht vertieft – weil neben dem Geld auch die allerletzte Überzeugung im Aufsichtsrat fehlte, bei Kane „all in“ zu gehen.