Ronaldo-Wechsel zu Al Nassr fix? Verwirrung um CR7

So oder so: es deutet immer mehr daraufhin, dass CR7 in wenigen Tagen tatsächlich in den Wüstenstaat wechseln wird. Nach Informationen der Marca wird der Wechsel am Samstag offiziell über die Bühne gehen. Das spanische Blatt hatte jüngst berichtet, dass Ronaldo sich bis 2030 an Al Nassr binden könne - zunächst als Spieler, im Folgenden als Botschafter.