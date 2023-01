Bundesliga: So denkt BVB-Keeper Kobel über Dortmunds Chancen und Bayerns Torwart-Dilemma

„Es war sehr enttäuschend, dass wir mit zwei Niederlagen aufgehört haben“, sagte der Ex-Stuttgarter am Samstag nach einer anstrengenden Trainingseinheit in Marbella. „Für mich ist das aber abgehakt. Wir wollen uns in der Defensive verbessern, an Standards arbeiten und eine bessere Leistung als in der Vorrunde zeigen.“