Transfer News: Irres Boateng-Gerücht! Klose-Klub lacht

Ist aber nur eine Ente der Krone, kommentierte der Klub am Freitagabend selbst via Twitter, nachdem das Boulevardblatt mit der spektakulären Meldung für Aufsehen gesorgt hatte. (BERICHT: Klose in Alltach - plötzlich Höhenflug)

Nach dem Ablauf seines Vertrags in München wechselte Boateng 2021 in die Ligue 1. Derzeit ist der 34-Jährige bei Olympique Lyon aber außen vor. Nach einer Verletzung ist er zwar wieder einsatzbereit, spielte in den ersten vier Partien seit Jahresbeginn aber keine Minute. Sein Vertrag in Frankreich läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. (Lyon-Wirbel: Boateng reagiert)