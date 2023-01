Transfer News: Jérôme Boateng befeuert Gerüchte zu HSV-Rückkehr

Der ehemalige Weltmeister war zuletzt mit einem Comeback in Verbindung gebracht worden, was viele Fans in den sozialen Medien positiv bewerteten. „Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe“, sagte Boateng daher nun zu Sky. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)