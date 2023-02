Transfer-News: Eintracht-Zukunft ohne Kamada? Sportchef Krösche reagiert auf Geheimtreffen mit BVB

Am Mittwoch ist es nach SPORT1 -Informationen gar zu einem Geheimtreffen zwischen BVB-Sportchef Sebastian Kehl sowie Kamadas Beratern Roberto Tukada und Thomas Kroth, bei dem gar schon konkrete Zukunftsvorstellungen und gar Gehaltspläne auf dem Tisch gelegen haben sollen. Und was meint die Eintracht dazu?

Sportchef Markus Krösche hat sich am Samstag vor dem Bundesligaspiel der Frankfurter in Leipzig dazu bei Sky geäußert: „Ich habe keinen neuen Stand. Ich weiß nicht, wer sich mit wem getroffen hat und ob das auch wirklich so war. Grundsätzlich kann sich jeder mit jedem treffen. Das ist mir letztendlich egal.“

Die Entscheidung liegt also wohl in den Händen des 26-Jährigen.

Letzter Japan-Star beim BVB? Shinji Kagawa!

Der BVB geht gar noch in allen drei Wettbewerben mit guten Ausgangspositionen in die Endphase der Saison, steht vor dem 22. Spieltag in der Liga punktgleich mit den Bayern. Wie es also weitergeht? (SPORT1-Transferticker)