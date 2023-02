Transfer News: Türkei-Klub verhandelt mit Ex-Real-Star Isco

Der ehemalige Real-Star soll nun in Verhandlungen mit einem türkischen Klub stehen, wie der Vize-Präsident von Konyaspor bestätigt hat. (NEWS: War die Union-Posse der Sargnagel für Iscos Karriere?)

„Es ist richtig, wir befinden uns in Verhandlungen mit Isco. Ich kann sagen, dass die Gespräche gut laufen“, verriet Mehmet Akcan der AS. Die Türken seien sich „noch nicht sicher, ob wir eine Einigung erzielen, sonst würden wir es offen sagen. Wir tun alles, was wir können, um den Deal abzuschließen.“