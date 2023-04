Transfermarkt: Klarheit bei Eintracht-Star Kamada!

Was Sky und Bild vermeldeten, kann auch SPORT1 bestätigen: Daichi Kamada hat Eintracht Frankfurt endgültig informiert, den Klub verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Die Hessen hatten ihre Offerte schon vor Ostern zurückgezogen , jetzt herrscht auf allen Seiten endgültig Klarheit. Ein Hin und Her hat sein Ende gefunden.

Glasner verhinderte Sommer-Abgang von Kamada

Trainer Oliver Glasner machte Kamada aber wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode in einem Vier-Augen-Gespräch klar, einen Platz in der Startelf neben Mario Götze und Djibril Sow zu finden. Der Japaner verriet in der DAZN -Dokumentation „3 Blickwinkel“: „Als ich im Sommer den Verein wechseln wollte, war es Oliver Glasner, der mich vom Verbleib überzeugen konnte.“

Kamadas neuer Verein bleibt weiterhin offen

Kamada überzeugt vor allem in Europa

Bei der Eintracht hat er seine Spuren hinterlassen. Kamada kam 2017 als junger Spieler aus Japan für rund zwei Millionen Euro an den Main. Eine Wette auf die Zukunft also. Den Pokalsieg 2018 erlebte er noch von der Tribüne aus, nach einem Leihjahr in Belgien startete er unter Ex-Coach Adi Hütter voll durch. Der „Euro-Daichi“ war in 23 Europa League- und acht Champions League-Partien an 17 Toren (14 Tore und 3 Vorlagen) beteiligt. Sein ablösefreier Abgang schmerzt sportlich und wirtschaftlich extrem!