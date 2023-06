FC Bayern: Ist Kim ein Upgrade zu Hernández? Der Daten-Check

Linksfuß geht, Rechtsfuß kommt

Hernández spielt progressiver - Kim ist stärker in der Luft

Vergleicht man in der Folge aber den erzielten Raumgewinn, sticht Hernández hervor. Der Franzose spielte 8,56 progressive Pässe pro 90 Minuten, Kim nur 4,99. Die Werte beider sind aber sowohl in Italien als auch in Deutschland absolute Top-Werte. Hernández befindet sich damit in der Bundesliga unter den Top 1 % auf seiner Position, Kim immerhin in den Top 6 % seiner Position in der Serie A.