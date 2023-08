Wechsel-Posse um Benjamin Pavard: Bayern-Trainer Tuchel lässt aufhorchen

„Wir sind entspannt, er ist nicht der einzige Rechtsverteidiger in unserem Kader - aber er ist ein sehr guter Spieler. Er hat eine sehr zuverlässige Saison gespielt, seit ich da bin“, meinte der Coach, der sich mehrfach als Pavard-Fan geoutet hat, am Dienstag auf der PK vor dem Test gegen den FC Liverpool: „Wir gehen mit ihm um, als hätte er noch zehn Jahre Vertrag. Es gibt keinen Druck von unserer Seite.“

Manchester-Klubs City und United sowie Juventus Turin zeigen zwar Interesse am französischen Verteidiger und befinden sich auch im Austausch mit dessen Management - an Bayern herangetreten ist bis dato aber kein einziger Verein - was bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße zunehmend für Verwunderung und Rätselraten sorgt. Denn: Sie haben nach Pavards klarem Statement im Mai fest mit dessen Abschied gerechnet.