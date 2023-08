BVB an Bella-Kotchap dran! Nationalspieler Topfavorit für die Abwehr

Beim 6:1-Pflichtsieg in Mainz gegen Neu-Regionalligist TSV Schott musste nämlich Abwehrchef Niklas Süle nach nur 27 Minuten mit Rückenproblemen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Nico Schlotterbeck, der in der zweiten Halbzeit nach einem bösen Aufprall für einen weiteren Schockmoment sorgte, anschließend aber vor 31.000 Fans in der Mainzer Arena weitermachen konnte. Bei beiden Stars gibt es Entwarnung!