Eintracht Frankfurt macht Chaibi-Transfer perfekt! Kamada-Ersatz aus Toulouse

Chaibi soll Lindstöm-Lücke schließen - und Kamada beerben

„Mit Fares Chaibi verstärkt uns ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist und trotzdem bereits einiges an nationaler und internationaler Erfahrung vorweisen kann. Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden“, kommentierte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung die Verpflichtung . „In den Gesprächen mit Fares haben wir gemerkt, wie sehr er für die neue Aufgabe und Eintracht Frankfurt brennt. Wir freuen uns, ihn ab sofort in unseren Farben zu sehen.“

Eintracht: Lenz wechselt zu RB Leipzig

Was der SGE in diesem Zusammenhang wichtig sein dürfte: Die Eintracht, die am Mittwoch wiederum den Wechsel von Abwehrspieler Christopher Lenz an RB Leipzig bekanntgab, hatte in diesem Sommer mit Daichi Kamada Kreativität und Spielstärke ablösefrei an Lazio Rom verloren.