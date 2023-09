Transfer fix! Bayern-Profi wechselt zu Klopps FC Liverpool

Lange wurde er erwartet, jetzt ist der Transfer auch offiziell in trockenen Tüchern! Ryan Gravenberch verlässt den FC Bayern und wechselt zum FC Liverpool .

Der FC Liverpool bestätigte den Transfer am späten Freitagabend nur gut eine Stunde vor Schließung des Transferfensters in England. „Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass der Vertrag abgeschlossen ist und ich endlich hier bin“, sagte Gravenberch in einem ersten Exklusiv-Interview mit liverpool.com.