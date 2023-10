MLS: Spannende Details zum Messi-Wechsel enthüllt

Messi-Wechsel löst Mega-Hype aus

So hat Beckham den Hype miterlebt: „Ich war in Japan und es war fünf Uhr morgens. Wie waren schon ganz ungeduldig und konnten die Bekanntgabe kaum erwarten. Die Kinder und Victoria waren am Schlafen und mein Handy hat pausenlos geklingelt. Ich hatte vergessen es auszuschalten, also bat mich meine Frau, es auszuschalten. Ich bekam so viele Nachrichten, es war unglaublich. Messi war mit seinen Freunden in einem Hotelzimmer und verkündete den Wechsel per Videobotschaft.“