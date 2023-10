Wilde Spekulationen um Messi! Noch einmal Mega-Duell mit Ronaldo?

Das wäre ein echter Knaller nach dem geplatzten Titel-Traum in der MLS!

Weil Lionel Messi mit Inter Miami die Playoffs der Major League Soccer verpasst hat und ihm bis zur neuen Saison nunmehr eine Wettkampfpause von dreieinhalb Monaten ins Haus steht, verdichten sich die Gerüchte über einen Wechsel des Superstars in Form eines kurzzeitigen Leihgeschäfts.

So befeuerten spanische Medien zuletzt Spekulationen um eine Sensationsrückkehr zu Messis langjährigem Ex-Verein.

Leihgeschäft um Messi nach Playoff-Aus in Miami?

Beim FC Barcelona könnte der argentinische Weltmeister in La Liga und in der Champions League noch einmal auf Titeljagd gehen und seinen wohlverdienten Abschied bekommen.

Messi-Deal in der Liga-Pause?

Fraglich wäre in diesem Zusammenhang ohnehin, inwieweit die Blaugrana für ein derart kurzes Intermezzo finanziell in der Lage und überhaupt dazu bereit wäre, das enorme Gehalt des 36-Jährigen zu übernehmen.

Anders sähe das hinsichtlich eines Engagements in der in der saudischen Pro League aus, wo Geld keine wirkliche Rolle spielt - und die Personalie Messi eine enorme Strahlkraft besitzt.

Duell Messi versus Ronaldo in Saudi-Arabien?

„Saudi-Arabien will Messi für sechs Monate leihen “, meinte auch die Sport .

Was die Sache umso reizvoller machen würde: In Saudi-Arabien könnte es dann auch noch einmal zum ewigen Duell der früheren Weltfußballer mit Erzrivale Cristiano Ronaldo kommen, der seit einem Jahr bei Al-Nassr kickt.

So oder so: Miami würde Messi vermutlich ohnehin keine Steine in den Weg legen, egal wie er sich entschiede.