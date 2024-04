„Bellingham badet Dortmund in Gold“ - wie der BVB am Real-Star immer noch verdient

Plakative Überschriften können sie in Spanien. Und wenn die Meldungen der iberischen Medien dann auch noch den passenden Inhalt transportieren, wird das in diesem Fall vor allem Borussia Dortmund freuen.

„Bellingham badet Dortmund in Gold“, schrieb die as nun - und spielte darauf an, dass beim BVB durch die gegenwärtigen Ausnahme-Leistungen von Jude Bellingham bei Real Madrid die Kasse umso lauter klingeln werde.