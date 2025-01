Musiala-Poker: Für diese Details kämpft Eberl

Die Fronten sind klar: Die Bayern wollen Jamal Musiala unbedingt halten, der Nationalspieler will grundsätzlich bleiben. Doch er möchte eine Ausstiegsklausel haben. Wie können beide Seiten zusammenfinden?

Die Fronten sind klar: Die Bayern wollen Jamal Musiala unbedingt halten, der Nationalspieler will grundsätzlich bleiben. Doch er möchte eine Ausstiegsklausel haben. Wie können beide Seiten zusammenfinden?

Die Alternative: Der Youngster bleibt und wird für seine langfristige Zusage mit einer Ausstiegsklausel belohnt. Eine Sache, die beim FC Bayern noch keinem Spieler zugestanden wurde. Dem Vernehmen nach zeigen sich die Klubstrategen um Sportvorstand Max Eberl in diesem Punkt aber gesprächsbereit .

Bayern zeigt sich offen

Noch Mitte September hatte der 51-Jährige im STAHLWERK Doppelpass deutlich gemacht, dass Ausstiegsklauseln an der Säbener Straße eigentlich unerwünscht sind. Der Klub sei für solche Deals einfach zu groß.

Mittlerweile hat sich die Ausgangsposition geändert. Eine solche Abmachung ist nicht mehr undenkbar, sie muss allerdings für beide Seiten passen – also auch für den Verein. Funktionieren kann das nur, wenn die Details stimmen.

So werden sich die Bayern gewisse Vorlaufzeiten in den Vertrag schreiben lassen, die ihnen bei einem Abschied Musialas genug Handlungsspielraum geben, um noch auf dem Transfermarkt tätig werden zu können. Heißt: Der 21-Jährige kann seine Zeit in München nicht spontan und kurzfristig beenden, sondern muss seinen Wechselwillen Wochen und Monate im Voraus anmelden.